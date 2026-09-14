Hayden Panettiere: ¿Qué es la oxicodona, la pastilla que la actriz tomó antes de morir?

El mundo lloró la muerte de Hayden Panettiere, la joven actriz que se ganó los corazones de miles de fans, tras su participación en “Triunfos Robados”, “Héroes”, “Nashville”, y “Malcom el de en medio”, y a poco de que se cumpla un mes de su fallecimiento fue revelada la causa: pastilla de oxicodona presuntamente adulterada con fentanilo.

El pasado 16 de agosto, el mundo se enteró de la triste noticia, y en ese entonces la Policía informó que la investigación preliminar no había revelado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de la causa de muerte de Hayden Panettiere?

El medio especializado TMZ afirma que sus fuentes, todas vinculadas al caso y con conocimiento directo de los hechos, sostienen que la actriz, de tan solo 36 años, tenía un proveedor de drogas de larga data en Los Ángeles.

¿Qué es la oxicodona?

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) define a la oxicodona como un analgésico narcótico semisintético e históricamente considerado como una droga de abuso popular entre las personas que consumen sustancias nocivas.

Entre los efectos que provoca la oxicodona están:

Depresión respiratoria

Estreñimiento

Constricción papilar

La euforia y la sensación de relajación están entre los efectos más comunes

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.