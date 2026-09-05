“Calladita no me quedo”: Manelyk González revela cómo será el reencuentro con La Bebeshita y Niurka en La Granja VIP 2026

Manelyk González, la influencer mejor conocida como reina de los realities, es la participante número 14 de La Granja VIP 2026. Con este fichaje, el reality de TV Azteca asegura contenido, polémica y las mejores tendencias.
Sobre todo, porque la famosa exAcapulco Shore se reencontrará con dos personajes con quienes ha tenido enfrentamientos fuertes en otros realities: La Bebeshita y Niurka. Precisamente de eso platicó en entrevista con adn Noticias. Te contamos.
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Manelyk González habla de su reencuentro con La Bebeshita y Niurka
La Granja VIP segunda temporada se estrena este domingo 6 de septiembre. Veinte famosos dejarán el glamour y se convertirán en granjeros, donde vivirán una auténtica experiencia rural.
Manelyk González, la influencer más solicitada por los fans del reality, nos confesó que está muy emocionada de formar parte de este reality que, en su primera temporada, se convirtió en un rotundo éxito de audiencia. La famosa aseguró que eligió entrar al La Granja VIP 2026 por tratarse de una experiencia nueva, muy distinta a todo lo que ha hecho hasta ahora.
No obstante, Manelyk nos reveló que entra con una idea de “borrón y cuenta nueva”, por lo que espera tener una buena relación tanto con La Bebeshita como con Niurka; sin embargo, señaló que de no ser así, ella no piensa quedarse callada.
“He tenido conflictos, en otros realities, con La Bebeshita; también, he tenido conflictos muy grandes con Niurka”, confesó.
“Para mí un reality nuevo es como una vida nueva, eso fue en vidas pasadas.. Yo voy borrón y cuenta nueva, si alguien quiere tener un problema conmigo y no se da la oportunidad de este borrón cómo me lo doy yo, yo me voy a tope a donde tope y ya saben que yo calladita no me quedo”, aseguró.
¿Por qué se pelearon Manelyk y La Bebeshita?
Manelyk González y La Bebeshita (Dany Alexis) se pelearon, porque la reina de los realities no se quedó callada y criticó abiertamente a La Bebeshita por fallar en dos retos del reality Los 50.
La Bebeshita no se aguantó y acusó a Mane de ser controladora con su equipo. La discusión escaló a los gritos frente a todos los participantes, lo que puso en riesgo las alianzas.
Preguntas frecuentes de La Granja VIP
¿Cuándo inicia La Granja VIP 2026?
La Granja VIP 2026 inicia este domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas.
¿Quién va a estar en La Granja VIP 2026?
Hasta ahora se han dado a conocer 14 de los 20 participantes de La Granja VIP 2026, entre ellos: Kenny Avilés, Ivonne Montero, Carlos Trejo, Fer Lozada, Niurka, Kunno, Natalia Alcocer.
¿Dónde puedo ver La Granja VIP 2026?
La Granja VIP segunda temporada se transmitirá totalmente gratis a través de Azteca UNO, mientras que podrás seguir la transmisión 24/7 desde la plataforma de streaming Disney Plus.
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