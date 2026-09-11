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La Granja VIP 2026: Ellos son los nominados definitivos; LINK para salvar a tu favorito

¡A votar! Tras el Viernes de Traición, ya conocimos la placa de nominados definitiva; solo tú puedes salvar a tu granjero favorito.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Este Viernes de Traición, la granjera ganadora del Juego de Salvación, María Karunna tuvo el poder de elegir a un granjero para cambiar su lugar en la placa de nominados de La Granja VIP 2026.

Desde su primera participación este viernes, María Karunna dejó claro que ella no busca pleito, pero estaba segura de su decisión.

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¿Quiénes son los nominados de la primera semana?

El martes de nominación, el participante de La Granja VIP segunda temporada que quedó nominado fue Kevyn Contreras, el comediante bicolor, quien se unió a María Karunna. El miércoles de Asamblea, se unieron a la placa de nominados Mónica Escobedo y Rafa Mercadante.

En el Juego de Salvación, la ganadora fue María Karunna, quien finalmente cambió su lugar con el actual nominado, quien se enfrenta a la eliminación con un día menos de votaciones. ¿Lo logrará?

¿Cómo puedes votar por tu granjero favorito?

  • Entra a la página oficial de votaciones de La Granja VIP o a la aplicación TV Azteca En Vivo. Da clic AQUÍ
  • Tienes 10 votos y puedes repartirlos entre distintos nominados o apostarlos todos por un solo granjero
  • Da clic en enviar
  • Llena los datos que te piden: correo electrónico o iniciar sesión con Google
  • Ve el video que te solicitan
  • La opción para votar volverá a aparecer y puedes utilizar otros 10 votos adicionales
@taniaitzzel

Oigan, así las votaciones desde mi POV y sí quise decir labores de peón, antes de que me juzguen! . . #lagranjavip #lagranjavipvotaciones #nominados #lagranjavipmx

♬ sonido original - taniaitzzel

Recuerda que se trata de votos positivos para dárselos a los granjeros que quieres que se queden.

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