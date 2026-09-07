Alfredo Adame está viviendo una de las mejores etapas de su vida y, no solo, porque se ha convertido en uno de los personajes indispensables de La Granja VIP 2026, sino también porque se dio otra oportunidad en el amor con Benicia, su nueva novia que lo acompañó a la gala de estreno del exitoso reality de TV Azteca.

Pero, ¿sabías que Benicia también es madre de uno de los participantes de La Granja VIP segunda temporada? Te contamos todos los detalles.

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¿Quién es la nueva novia de Alfredo Adame?

Nuestro querido Golden Boy fue el ganador de la primera edición de La Granja VIP y, desde que terminó el show, los fans no dejaron de pedir su regreso. Finalmente, se reveló que Alfredo Adame sí regresa al reality, pero esta vez como un crítico muy especial, que dará opiniones puntuales acerca de los granjeros.

Lo que llamó la atención, es que el Golden Boy no llegó solo, sino que lo acompaña una guapa mujer rubia a la que presentó como su nueva novia, Benicia. Tal vez, lo que no sabías es que ella es la madre del influencer, modelo, conductor y ahora granjero, Fernando Lozada.

¿Cómo se conocieron Benicia y Fer Lozada?

Durante la gala de estreno, el mismo Fer Lozada reveló que fue él quien los presentó, pues desde que conoció al actor en el reality show, La Isla, tenía ganas de presentarlo con su familia.

De acuerdo con fotografías que, tanto Alfredo Adame como Fer Lozada, han publicado en sus redes sociales, la relación entre Adame y Benicia va viento en popa y ambos han podido integrarse en la familia de su pareja. De esta manera, vemos a Alfredo convivir con la familia de Fer Lozada y a Benicia convivir con la hija de Adame.

Alfredo Adame en el nuevo crítico de La Granja VIP 2026

Una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de La Granja VIP 2026 fue el regreso de Alfredo Adame. Fue durante la conferencia de prensa del reality cuando se reveló que el Golden Boy sería un crítico.

En ese momento, el actor e influencer reveló estar muy emocionado por su regreso a un proyecto tan exitoso e incluso terminó derramando algunas lágrimas en el escenario. “Esto es increíble, es de nivel mundial”, dijo con la voz entrecortada.

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