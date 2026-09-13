Frankie Muniz en México: cuándo y dónde conocer al protagonista de Malcolm el de en Medio

Los fans de Malcolm el de en Medio tendrán una oportunidad de encontrarse con Frankie Muniz, protagonista de la serie, durante la próxima visita a México que hará el actor.

“Mancha” estará como invitado en una convención dedicada al entretenimiento y la cultura pop, donde participará en actividades para convivir con sus seguidores. Aquí en adn Noticas te contamos cuándo y dónde podrás conocer a Frankie Muniz.

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¿Cuándo y dónde estará Frankie Muniz en México?

Frankie Muniz visitará Puebla los próximos 28 y 29 de noviembre de 2026, como parte de la primera edición de La ConPue.

El encuentro se realizará en el Centro Expositor Puebla, ubicado en la zona de Los Fuertes. La convención contempla actividades relacionadas con series, películas, videojuegos, anime y cosplay.

Durante su participación, el actor que interpreta a Malcolm tendrá diferentes actividades con los asistentes:

Sesiones de fotografías

Autógrafos

Un panel

Meet & Greet

@la.conpue ¡El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?! 📺🔥 FRANKIE MUNIZ, el inolvidable protagonista de Malcolm el de en medio, llega como invitado estelar de La ConPue. 🌟 🎤 Panel especial 📸 Fotografías y Meet & Greet en TicketApp ⚠️ ¡Cupo limitado! 📅 28 y 29 de noviembre 📍 Centro Expositor de Puebla 🎟️ Entrada gratuita ¿Cuál es tu capítulo favorito de Malcolm? 👀 #FrankieMuniz #MalcolmElDeEnMedio #LaConPue #Puebla #convención ♬ sonido original - La ConPue

¿Cuánto cuestan los boletos para conocer a Frankie Muniz?

Las personas que deseen asistir a La ConPue deberán realizar un registro en línea, ya que el encuentro es de cupo limitado. La buena noticia, es que la entrada será gratis.

Sin embargo, las experiencias con Frankie Muniz sí tendrán un costo (¿TE PARECE QUE SOMOS RICOS?):

Autógrafo y selfie: mil 200 pesos

Fotografía profesional: mil 400 pesos

Fan Experience: 2 mil 800 pesos

Es necesario verificar lo que contiene cada experiencia en el sitio oficial de La ConPue y verificar disponibilidad.

Frankie Muniz y el regreso de Malcolm el de en Medio

La visita del actor ocurre después de un momento nostálgico para los protagonistas y los fanáticos de la serie tras el estreno de la nueva temporada.

Frankie Muniz, junto con otros miembros del elenco, ya habían visitado México para promocionar el regreso de la serie tras más de dos décadas desde el estreno original.

Ahora, los seguidores de Malcolm tendrán nuevamente la oportunidad de encontrarse con su protagonista, esta vez en Puebla.

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