Alec Baldwin revive la tragedia en este documental de la muerte de Halyna Hutchins: “Quedé en shock”

Alec Baldwin vuelve a estar en el centro del huracán, pero esta vez no por una nueva película ni por una alfombra roja, sino por hablar frente a las cámaras sobre uno de los episodios que más traumáticos de su vida.

Fue en el adelanto de un nuevo documental, llamado The Trial of Alec Baldwin, en donde el actor habla sobre el caso ocurrido durante el rodaje de Rust, una producción en la que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, pero ¿qué dijo? Aquí en adn te contamos.

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🔥🚨DEVELOPING: Hollywood actor Alec Baldwin is releasing a high-quality documentary with Academy Award nominated director Rory Kennedy on the shooting of Halyna Hutchins on the set of “Rust” that left him labled as a murderer. Baldwin says it was: “Me at my worst.” pic.twitter.com/DpYr1g9dXC — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 10, 2026

¿Qué dijo Alec Baldwin sobre la muerte de Halyna Hutchins?

En el avance de The Trial of Alec Baldwin, el actor recuerda el momento en que le informaron que Halyna Hutchins había muerto después del disparo ocurrido durante el rodaje de Rust.

Baldwin asegura que quedó en estado de shock y que durante los primeros momentos ni siquiera podía creer lo que estaba pasando.

“Cuando me dijeron que había muerto, estaba en shock. No lo podía creer”, relata el actor en el documental.

Baldwin también habla del dolor que le provocó la muerte de Hutchins y de cómo enfrentó lo que vino después.

En otro momento del adelanto, asegura que habría hecho cualquier cosa para que ella pudiera regresar: “Si me dijeran que subiera el Everest y ella regresaría, estaría listo para hacerlo”.

El actor reconoce además que todo lo ocurrido lo llevó a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida; el documental muestra precisamente esa etapa: la tragedia, la enorme atención de los medios y el proceso legal que terminó marcando su carrera y su vida personal.

¿Cómo fue la muerte de Halyna Hutchins?

La tragedia ocurrió el 21 de octubre de 2021, durante el rodaje de Rust, un western que se filmaba en Nuevo México, Alec Baldwin se encontraba ensayando una escena cuando el arma que sostenía se disparó y una bala alcanzó a Halyna Hutchins, quien era la directora de fotografía de la película.

Hutchins resultó gravemente herida y fue trasladada en helicóptero a un hospital en Albuquerque, pero murió mientras era llevada al centro médico, tenía 42 años. El director de Rust, Joel Souza, también resultó herido durante el incidente.

¿Qué pasó con Alec Baldwin después del tiroteo de ‘Rust’?

El caso tuvo consecuencias legales para Baldwin, quien en 2023 fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins y enfrentó un proceso que terminó en julio de 2024, cuando el caso fue desestimado de manera definitiva después de que la defensa señalara irregularidades relacionadas con evidencia sobre la munición utilizada.

Por separado, la armera de Rust, Hannah Gutierrez-Reed, fue declarada culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 18 meses de prisión.

El director de Rust, Joel Souza, también resultó herido durante el incidente.

¿De qué trata el documental de Alec Baldwin?

The Trial of Alec Baldwin busca mostrar no solamente lo ocurrido en el set, sino también cómo la tragedia transformó la vida del actor.

La producción dirigida por Rory Kennedy tuvo acceso a Baldwin durante el periodo posterior al accidente y aborda tanto el proceso judicial como la enorme exposición mediática que enfrentó.

El propio actor reconoce en el adelanto que quienes vean la producción conocerán una versión de él que pocas veces ha mostrado públicamente.

“Quienes vean esto me verán en mis peores momentos”, dice Baldwin al final del avance.

¿Cuándo y dónde se estrena ‘The Trial of Alec Baldwin’?

El documental The Trial of Alec Baldwin, dirigido por Rory Kennedy, llegará a cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026.

La producción ya tuvo su estreno mundial en el festival DOC NYC en 2025, pero ahora tendrá un lanzamiento comercial en salas.

La película sigue a Alec Baldwin durante las consecuencias del caso Rust y muestra de cerca cómo enfrentó la tragedia, la presión de los medios y el proceso judicial que marcó los últimos años de su vida.

Por ahora, la información disponible sobre el estreno señala específicamente su llegada a cines estadounidenses; no se ha confirmado una fecha de lanzamiento comercial en México.

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