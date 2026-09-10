La Granja VIP votaciones: ¿Quiénes son los nominados del primer Miércoles de Asamblea?

La Granja VIP 2026 se está poniendo intensa con las primeras votaciones en la Asamblea de este miércoles 10 de septiembre. Granjeros y peones tuvieron que elegir a quiénes de sus compañeros pondrían en la placa de nominados junto a María Karunna y a Kevyn Contreras, el comediante bicolor.
Tras una noche de intensos posicionamientos, los granjeros que se subieron a la placa de nominados fueron Mónica Escobedo y Rafa Mercadante. Enseguida, se abrieron las votaciones para que tú puedas elegir a los granjeros que quieres que continúen en el reality más viral de la televisión mexicana. Te contamos cómo puedes hacerlo.
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Así se vivió la primera Asamblea en La Granja VIP 2026
La Granja VIP 2026 llega doblemente animal y esto quedó claro con un nuevo premio en la Asamblea. Ahora el público tiene la facultad de seleccionar al participante más gallito; es decir, al que no se toque el corazón y habla sin tapujos durante su posicionamiento cara a cara.
Los más destacados de la noche fueron:
- Pascal cuando enfrentó a Kevyn Contreras, a quien nominó por no realizar su trabajo como peón y acusó de hacerse la víctima porque está enfermo
- Kunno cuando nominó a Fer Mercadante, a quien acusó de estar intentando forzar la convivencia y caer bien
- Ivonne Montero nominó a La Coreañera, pero le dedicó un discurso de motivación y la alentó a reconocer la gran oportunidad que tiene y aprovechar su estancia en La Granja VIP
- Manelyk votó por Fer Mercadante a quien acusó de faltarle al respeto y de forzar la convivencia
El público decidió que Manelyk fue la granjera ganadora y obtuvo un beneficio que se conocerá el domingo. Asimismo, La Bebeshita abrió el huevo dorado que ganó durante los retos del día y pudo cambiar su lugar como peona con Fer Mercadante.
¿Cómo votar por mi granjero favorito?
La placa de nominados ya tiene a cuatro granjeros en la lista; sin embargo, es importante tomar en cuenta que aún alguien puede salvarse este jueves y podrá cambiar su lugar con otro participante en el Viernes de Traición. Hasta este día conoceremos la placa de nominados definitiva.
No obstante, ya puedes comenzar a votar para salvar a tu granjero o peón favorito. Para votar en La Granja VIP segunda temporada sigue estos pasos:
- Entra a este LINK
- Tienes 10 puntos que puedes repartir de la forma en la que tú quieras entre los cuatro granjeros o puedes dar todos los puntos a uno solo
Recuerda que son votos positivos, es decir, votas por quien deseas que se quede en La Granja VIP.
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