Gran Estreno de La Granja VIP 2026: Ellos son los seis participantes revelados en la gala

La Granja VIP 2026, el reality más esperado por el público mexicano comenzó este domingo 6 de septiembre con un elenco que promete dar contenido polémico desde la semana uno. Y, qué se podía esperar con la reina de los realities Manelyk González y Niurka, la Mujer Escándalo, entre los participantes.

La Gala de Estreno de La Granja VIP segunda temporada estuvo llena de sorpreas, pues además de la presencia de Alfredo Adame como el nuevo crítico, también se revelaron los seis participantes que faltaban. Puedes ver el estreno desde este ENLACE.

La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los participantes revelados hoy 6 de septiembre?

Tal y como lo explicó Adal Ramones, quien además de ser conductor funge como productor del reality este año, la producción de La Granja VIP 2 echó la casa por la ventana para ofrecer al público un elenco de primer nivel conformado por influencers y famosos que ya tienen colmillo en los reaities.

Pero, eso no es todo, el plus es que varios de los participantes ya traen arrastrando confictos desde otros realities de encierro. La pregunta es: ¿podrán hacer borrón y cuenta nueva o si los rencores pasados saldrán a flote?

Además de Manelyk González, Ivonne Montero, Carlos Trejo, Niurka, Fer Lozada, Rafa Mercadante, Kevyn Contreras, Mónica Escobedo, La Coreañera, María Karunna, Kenny Áviles, Kunno, La Bebeshita y Natalia Alcocer, los seis granjeros que se integraron al reality durante esta noche de estreno son:

Pimpinela Escarlata Mario “Mono” Osuna Pascal Nadaud x x x

Calendario de actividades de La Granja VIP

Domingo de La Gala Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia.

de Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia. Lunes del Capataz: Prueba para definir el liderazgo y control de la semana.

Prueba para definir el liderazgo y control de la semana. Martes de Nominación: El capataz elige a un granjero y a un peón para que se enfrenten.

de El capataz elige a un granjero y a un peón para que se enfrenten. Miércoles de Asamblea: Espacio para nominar.

de Espacio para nominar. Jueves de Salvación: Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado.

de Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado. Viernes de Traición: Giro inesperado en las alianzas y estrategias de los habitantes.

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