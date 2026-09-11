¿Tercera boda para Christian Nodal y Ángela Aguilar? Dan detalles de su vida en rancho de Zacatecas

Las aguas se han calmado para Christian Nodal y Ángela Aguilar, la joven pareja atravesó por un largo periodo de críticas, pero por ahora todo parece haber mejorado.

El tiempo que ambos han pasado alejados de los reflectores y disfrutando de su vida matrimonial en Zacatecas, ha fortalecido la relación y los ha unido más que nunca, por lo que sí habrá una tercera boda.

Recordemos que Christian Nodal y Ángela Aguilar ya son marido y mujer legalmente. La pareja celebró su boda civil el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, durante una ceremonia privada a la que asistieron familiares y personas cercanas. No obstante, a los artistas les falta la boda religiosa.

Declaraciones hechas recientemente por el cantante sonorense demuestran que además del amor, ambos comparten una fuerte complicidad artística, por lo que las campanas se sienten cada vez más cerca.

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¿Qué dijo Christian Nodal sobre su relación con Ángela Aguilar?

El cantante, de 27 años, aseguró que ambos han encontrado en el regional mexicano, la cultura y la composición un punto de conexión que va más allá de su matrimonio.

Durante una charla con Alex Rodríguez, Nodal explicó que Ángela suele pedirle su opinión sobre canciones y proyectos musicales, mientras ella prepara lo que será su nuevo disco.

“Trato de hacerla sentir segura en la elección de canciones”, relató, y compartió que los dos se ponen a escuchar y seleccionar temas.

Este descanso que hemos tenido nos ha unido también mucho la música, el amor por nuestra cultura, el amor por el regional mexicano, siento que hace un lazo, aparte de que es mi esposa, artístico muy lindo — agregó.

Entre bromas, reconoció además que ha aumentado algunos kilos y atribuyó parte de ello a la comida preparada por las cocineras contratadas por Ángela.

En su rancho en Zacatecas, ambos se sienten seguros, felices y tranquilos.

¿Cuándo es la boda por la iglesia de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Se trataría de la tercera celebración matrimonial, pues además de la boda en Morelos, la pareja tuvo en un enlace de carácter espiritual y simbólico en mayo de 2024 en Roma, Italia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han expresado abiertamente que la boda por la iglesia la quieren celebrar en Zacatecas, aunque por el momento no hay una fecha exacta para realizarla.

Durante una entrevista con Alex Rodríguez, antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, Ángela explicó que planean celebrar el enlace en la Cúpula de Sayago, Zacatecas, pero primero esperan que el recinto quede listo y que mejoren las condiciones de seguridad en el estado.

Señaló que, por la cantidad de invitados, proveedores y personal involucrado, no sería prudente realizar el evento mientras la situación siga siendo complicada.

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