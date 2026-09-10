Jennifer Lawrence regresa a Instagram y lanza fuerte amenaza a sus seguidores | VIDEO

Jennifer Lawrence sorprendió a sus fans con su regreso a las redes sociales, este jueves 10 de septiembre la famosa publicó su primer video en el que lanzó una fuerte advertencia a todos los internautas que se conviertan en sus seguidores.

La famosa que llevaba una década alejada de las redes sociales, lanzó una nueva cuenta verificada con el nombre de usuario @jlaw; esto, porque el nombre @jenniferlawrence ya estaba ocupado.

En solo minutos, la famosa juntó 1,4 millones de seguidores y comenzó a seguir las cuentas de famosos como: Josh Hutcherson, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Dakota Johnson, Suki Waterhouse y Andy Cohen.

En su primer posteo, la famosa actriz lanzó un video en el que advierte a sus fans las condiciones de su regreso a las redes sociales. “Así que sí, le voy a dar una oportunidad y si alguien dice algo negativo, me voy de inmediato, sin hacer preguntas”, dijo.

Asimismo y fiel a su estilo divertido, Jennifer Lawrence comentó: “Si alguien piensa algo malo, lo voy a saber... y me voy a ir”.

La primera publicación de Jennifer Lawrence en redes sociales acumuló en solo unas horas 725 mil likes y más de 36 mil comentarios.

¿Por qué Jennifer Lawrance no tenía redes sociales?

Jennifer Lawrence se mantuvo alejada de las redes sociales públicas durante años para proteger su salud mental de la toxicidad, la ansiedad y el constante escrutinio de internet.

En una entrevista en 2018, la famosa explicó que no estaba dispuesta a someterse al campo de batalla de las redes sociales, pues consideró que la gente opinaba con mucha agresividad de absolutamente todo.

Desde el inicio de su carrera, la actriz tenía una mala relación con la tecnología; sin embargo, en 2014, la situación empeoró cuando sufrió una grave violación a su privacidad cuando un hacker extrajo imágenes íntimas de su cuenta personal de iCloud y las difundió en internet.

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