VIDEO: DLD se presenta en concierto sorpresa dentro del Tren Suburbano

La mañana de este 11 de septiembre de 2026 la agrupación de rock mexicano, DLD, integrada por Francisco Familiar, Erik Neville Linares, Édgar “Pijey” Hansen Otero, Gil Santiago Rangel y Sergio Vela se apareció aleatoriamente en un vagón del Tren Suburbano, el sistema de transporte que conecta a la CDMX con el Edomex.

En un concierto en movimiento, DLD logró sorprender a sus fans y a los no fans que viajaban en ese momento en dicho transporte.

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Video de DLD en el Tren Suburbano

Los intérpretes de “Mi Vida”, “Dixie”, “Viernes”, “Un Vicio Caro es el Amor”, “Arsénico” y otras grandes rolas, tomaron ruta de Buenavista a Cuautitlán Izcalli y deleitaron a quienes viajaban en ese momento en el Tren Suburbano. Varios videos del momento han aparecido en redes sociales y para envidiar a quienes estuvieron ahí, te compartimos una probada de lo ocurrido:

Presentaciones y conciertos de DLD en lo que resta de 2026

La agrupación tiene varias fechas programadas antes de que termine el 2026 y esta es una lista de dónde podrás ver a DLD antes de que se acabe el año:

13 de septiembre: Zacatecas, Presentación en la Feria Nacional de Zacatecas

Zacatecas, Presentación en la Feria Nacional de Zacatecas 26 de septiembre: Concierto en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Concierto en Dolores Hidalgo, Guanajuato 10 de octubre: Festival Pulso GNP 2026 en el Autódromo de Querétaro

Festival en el Autódromo de Querétaro 7 de noviembre: Festival Amigo 2026 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Campo Los Alcanfores, compartiendo cartel con Caifanes y Julieta Venegas

en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Campo Los Alcanfores, compartiendo cartel con Caifanes y Julieta Venegas 13 de noviembre: Concierto íntimo en el centro de espectáculos La Maraka .

Concierto íntimo en el centro de espectáculos . 14 de noviembre: Segunda fecha consecutiva en La Maraka .

Segunda fecha consecutiva en . 21 de noviembre: Concierto en el Foro Urbano de Monterrey, Nuevo León

Concierto en el de Monterrey, Nuevo León 28 de noviembre: Festival Tecate Comuna 2026 Cholula, Puebla

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