Carin León rompe el silencio y explica por qué canceló su concierto en Las Vegas

Carin León le falló a su público en The Sphere de Las Vegas, pues un contratiempo durante su traslado obligó al cantante a cancelar el espectáculo.

A última hora, con miles de personas listas para escuchar temas como “Primera cita” y “La boda del huitlacoche”, el cantante de regional mexicano informó que no se presentaría.

Tanto por megafonía del recinto como, minutos después, en las propias redes sociales, dio un anuncio escueto.

“El show de esta noche será reprogramado. Los boletos serán válidos para la nueva fecha el 15 de septiembre del 2027. Quienes no puedan asistir podrán solicitar un reembolso”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Más noche, Carin compartió un video para pedir disculpas y explicar detalladamente lo ocurrido:

Sé que con lo que les tengo que decir, no les voy a devolver el tiempo ni lo que sacrifican por ver un show de nosotros. No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones. La salida estaba programada a las 2, 3 de la tarde, tenía una falla en la dirección. Mandamos a pedir otro avión y también tenía falla en los frenos. No entiendo mucho, pero ahí están las bitácoras. Estamos levantando los testimonios de los pilotos. Ustedes saben el compromiso que tengo con mi trabajo, con ustedes, estoy muy apenado. Con la cara de vergüenza, pero los pilotos no nos dejaron volar

Pese a la explicación, las críticas no cesaron. Muchas personas expresaron en redes sociales que de haber sido profesional, el cantante hubiera llegado un día antes a Las Vegas.

Esposa de Carin León se pronuncia por cancelación del concierto

Ante esta situación, Meylin Zúñiga, esposa de Carin León, utilizó sus redes sociales para defender al cantante y explicar con pruebas lo que pasó.

Mostró la hora en la que hicieron los abordajes e indicó que incluso intentaron conseguir un boleto de avión únicamente para Carin León, pero no tuvieron éxito.

También negó que el artista no estuviera comprometido con su trabajo: “No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo”, comentó.

Explicó que no estaban en Las Vegas debido a que regresaron por sus hijos, con quienes querían vivir el primer concierto que Carin daría en The Sphere.

Meylin Zúñiga también pidió a los fans ser más empáticos: “¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de, primero Dios, volver a cantar todos juntos, o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’”, afirmó.

¿Cuándo son los conciertos de Carin León en The Sphere?

El concierto del 10 de septiembre marcaba el inicio de una residencia en Las Vegas, por lo que, tras este evento, aún hay tres shows más de Carin León en The Sphere, los cuales se realizarán en las siguientes fechas:

11 de septiembre

12 de septiembre

13 de septiembre

Dado que el concierto del 10 de septiembre se canceló de imprevisto, Carin León optó por reprogramarlo. La fecha en la que finalmente se realizará será el 15 de septiembre de 2027, la cual se unirá a una segunda residencia que tiene planeada el artista en The Sphere para el próximo año, los días 16, 17 y 18 de septiembre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.