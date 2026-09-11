Aespa en México: Este es el posible setlist que tendrá el concierto durante el único día en el Palacio de los Deportes

Aespa, uno de los grupos más exitosos e influyentes de los últimos años, se presentará por un único día este 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte del LIVE TOUR-SYNK: COMPLaeXITY.

La girld band regresará a México después de un año y como pasó en el 2025 se entregará al público con sus mejores éxitos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuál será el setlist de Aespa en el Palacio de los Deportes?

Lemonade

Drama

Iconic

Rich Man

Dreams Come True

Illusion

Black Mamba

Spicy

Dirty Work

Salvaje

Whiplash

¿Cuánto durará el concierto de Aespa 2026?

El concierto de Aespa tendrá una duración aproximada de dos horas y aunque tiene previsto comenzar en punto de las 8:00 pm, las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán desde las 6:00 pm.

¿Cuál es el Metro más cercano al Palacio de los Deportes?

La estación del Metro CDMX más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9 (color café) y debido a que este concierto es toda una sensación se recomienda llegar al recinto con anticipación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.