Aespa en México: Este es el posible setlist que tendrá el concierto durante el único día en el Palacio de los Deportes

Aespa, uno de los grupos más exitosos e influyentes de los últimos años, se presentará por un único día este 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte del LIVE TOUR-SYNK: COMPLaeXITY.
La girld band regresará a México después de un año y como pasó en el 2025 se entregará al público con sus mejores éxitos.
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¿Cuál será el setlist de Aespa en el Palacio de los Deportes?
- Lemonade
- Drama
- Iconic
- Rich Man
- Dreams Come True
- Illusion
- Black Mamba
- Spicy
- Dirty Work
- Salvaje
- Whiplash
¿Cuánto durará el concierto de Aespa 2026?
El concierto de Aespa tendrá una duración aproximada de dos horas y aunque tiene previsto comenzar en punto de las 8:00 pm, las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán desde las 6:00 pm.
¿Cuál es el Metro más cercano al Palacio de los Deportes?
La estación del Metro CDMX más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9 (color café) y debido a que este concierto es toda una sensación se recomienda llegar al recinto con anticipación.
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