Muere Germán Medina: Así fue el accidente de auto en el que perdió al vida el cantante mexicano

Germán Medina, la promesa del regional mexicano, murió de manera trágica en un accidente de auto ocurrido en la carretera Tepic-Matanchén, en el estado de Nayarit.

El cantante, el vocalista del grupo “El del BM”, tenía solo 21 años de edad y comenzaba el ascenso de una exitosa carrera musical que ya acumulaba más de 100 mil seguidores en YouTube y más de 49 mil seguidores en Instagram. Te contamos los detalles.

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¿Cómo murió Germán Medina?

Germán Medina falleció en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del lunes 17 de agosto. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el intérprete viajaba en un vehículo de color gris con otra persona. Aunque no se ha confirmado se rumora que podría tratarse del ingeniero de audio Olaf Rubio Merino.

Al parecer, cuando circulaban por el kilómetro 18 de la autopista Tepic-Matanchén, en el estado de Nayarit, el conductor perdió el control del vehículo, se estrelló contra un paredón, lo que provocó que el auto se volcara sobre el asfalto. Los dos ocupantes perdieron la vida en el lugar.

¿Quién era Germán Medina?

Germán Medina era una joven promesa de la música regional mexicana. Nacido en Nayarit, era un músico de 21 años que se abría paso en la industria musical como vocalista de la agrupación “El del BM”.

Con éxitos como “Hasta donde tope”, “La estás perdiendo” y “Puras de a 100”, Germán Medina estaba ganando su lugar en el gusto del público que lo seguía a través de las redes sociales.

Además de su trayectoria musical, Germán Medina era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), donde cursaba la carrera de Gestión de Negocios y Proyectos.

¿Cuál fue la última publicación en redes de Germán Medina?

Tras darse a conocer su trágica muerte, en redes sociales se viralizó la última publicación del famoso en su cuenta de Instagram.

El pasado jueves, Germán Medina compartió un video con el que promocionaba su nueva canción. “Y la promesa pronto cumplió…”, es el texto con el que el famoso acompañó este último posteo.

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