Conductor atropelló a varias personas en plena Feria de la Manzana, de Zacatlán, Puebla; hay heridos

Un auto atropelló a varias personas en el centro de Zacatlán, Puebla, durante la tarde de este miércoles 12 de agosto. El conductor terminó por estrellarse frente a la parroquia del Zócalo, zona donde se encuentran las actividades de la Feria de la Manzana. Por el momento, la zona permanece acordonada por las autoridades mientras continúan las labores de auxilio. Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en la Feria de la Manzana hoy 12 de agosto?

De acuerdo con un comunicado del Gobierno Municipal de Zacatlán, esta tarde, un vehículo de color azul marca Chevrolet tipo Cavalier, al parecer sin control, irrumpió en el andador peatonal Benito Juárez a toda velocidad, en pleno centro del municipio de Zacatlán, que presentaba gran afluencia de personas.

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🚗⚠️ Un conductor atropelló a varias personas en el centro de Zacatlán, #Puebla pic.twitter.com/eCm58t7F02 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

En su trayecto, el vehículo atropelló a 11 transeúntes que se encontraban disfrutando de las actividades del pabellóin artesanal de la Feria de la Manzana, por lo que no lograron ponerse a salvo. En al zona había hombres, mujeres y niños.

El conductor involucrado en los hechos fue detenido de inmediato en el lugar de los hechos.

Autoridades atienden a heridos en la Feria de la Manzana

Tras las llamadas de emergencia, inició una intensa movilización policial y de cuerpos de emergencia que acudieron de inmediato a brindar atención médica urgente a los heridos que fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán. Se reporta que existen dos heridos graves.

Hasta el momento se desconoce si existen personas fallecidas como consecuencia del atropellamiento masivo en Zacatlán.

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