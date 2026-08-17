Muerte de Hayden Panettiere: La llamada de 911 que revela detalles de los últimos instantes de la actriz de Nashville

Hayden Panettiere se encontraba inconsciente en el piso de una residencia ubicada en Greenville, Carolina del Sur, así lo reveló una llamada al 911 realizada por una conocida de la famosa.

Sin embargo, esa llamada también reveló algunos detalles de los últimos instantes de la actriz de Nashville, que podría revelar más datos acerca de la verdadera causa de su muerte. Te contamos todo lo que se sabe.

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Revelan llamada al 911 antes de la muerte de Hayden Panettiere

De acuerdo con las grabaciones obtenidas por la revista PEOPLE, alrededor de las 13:51 horas del domingo 16 de agosto, agentes de la policía personal de emergencias de Greenville atendieron una llamada que alertaba sobre una mujer inconsciente. En la llamada, se escucha a los policías hablar acerca de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”, en el momento de la muerte de Hayden Panettiere.

Efectivamente, los primeros reportes policiales confirman que los servicios de emergencia arribaron al lugar y hallaron a una mujer en paro cardíaco. Los rescatistas aplicaron soporte vital cardíaco; sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la persona fue declarada fallecida a las 14:32 horas.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Este lunes 17 de agosto, la oficina forense del condado de Greenville concluyó la autopsia de Hayden Panettiere, la cual concluyó que la actriz no presentaba signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte.

No obstante, el comunicado de la oficina forense señala que la causa y la forma de la muerte están pendientes de una investigación más exhaustiva, por lo que se realizarán estudios adicionales.

Hayden Panettiere tenía 36 años de edad y era madre de Kaya Evdokia, de 11 años de edad, producto de su matrimonio con el exboxeador ucraniano, Wladimir Klitschko.

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