Frankie Muniz despide a Hayden Panettiere con conmovedor mensaje: “Tengo tantos recuerdos”

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años conmocionó a Hollywood y, por supuesto, uno de los famosos que recordó a la actriz fue el protagonista de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz.

Hayden Panettiere y Frankie Muniz fueron dos de las estrellas infantiles de la exitosa serie de los dosmiles, por lo que el famoso dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. Te contamos lo que dijo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué dijo Frankie Muniz de la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere le dio vida a uno de los personajes más divertidos e icónicos de Malcolm el de en medio, Jessica, la niñera de Malcolm, Reese y Dewey. Se trataba de una chica astuta, manipuladora y con problemas en casa.

La convivencia entre los adolescentes generó una bonita amistad, por lo que Frankie Muniz no dejó de dedicar un mensaje de despedida a quien fue su compañera de reparto con quien afirma compartió muchos bellos momentos.

“Me entristece mucho enterarme de lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla”, escribió el protagonista de Malcolm en Instagram. “Guardo muchísimos recuerdos y anécdotas increíbles con ella. Espero que descanse en paz”, escribió.

¿Cuándo trabajaron juntos Hayden Panettiere y Frankie Muniz?

Hayden Panettiere y Frankie Muniz trabajaron juntos en la exitosa serie Malcolm el de en medio, pero este no fue el único proyecto que los jóvenes actores compartieron. También trabajaron juntos en la cinta “Héroe a rayas”, en 2005, donde Frankie prestó su voz al personaje principal y Hayden interpretó en el rol protagónico de acción real a Channing Walsh, la joven que entrena al animal.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere falleció la tarde del domingo 16 de agosto, en una residencia ubicada en Carolina del Sur. Las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas, aunque las autoridades forenses informaron que la autopsia preliminar descartó signos de violencia o criminalidad.

Los resultados están pendientes de estudios toxicológicos y médicos adicionales. Tras la muerte de la famosa se dio a conocer una llamada al 911 en el momento de la muerte de Hayden, en la que los paramédicos hablan de una supuesta sobredosis y de un paro cardíaco.

Hayden Panettiere tenía 36 años de edad y le sobrevive su hija Kaya Evdokia Klitschko de 11 años, quien vive con su padre el exboxeador ucraniano, Wladimir Klitschko.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.