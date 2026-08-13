Enrique de la Madrid en TV Azteca: La trayectoria del conductor y político mexicano

El conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, Enrique de La Madrid Cordero volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de su reciente aparición en TV Azteca, aunque su trayectoria se extiende mucho más allá de la televisión y está vinculada con distintos ámbitos de la vida política y económica de México.

Nacido el 1 de octubre de 1962, es hijo del expresidente Miguel de La Madrid Hurtado, quién gobernó a México entre 1982 y 1988. Enrique de La Madrid estudió Derecho a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y posteriormente realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

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¿Qué cargos ha ocupado Enrique de La Madrid?

La carrera profesional de Enrique de La Madrid incluye responsabilidades tanto en el sector público como en el privado. Durante el gobierno de Enrique Piña Nieto, fue designado Secretario de Turismo, cargo que desempeñó entre 2015 y 2018.

Antes de llegar a la Secretaría de turismo, también ocupó posiciones dentro de instituciones financieras y organismos vinculados con el desarrollo económico del país.

Su trayectoria política está relacionada prinipalmente con el Partido Revolución Institucional (PRI), organización en la que ha participado durante diferentes etapas de su carrera.

Enrique de La Madrid ganó mayor notoriedad nacional durante los últimos años por sus declaraciones sobre el rumbo político y económico de México. En 2023, participó en el proceso interno del Frente Amplio por Mexico, para elegir a quien competiría por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Aunque finalmente quedó fuera de esta contienda, continuó participando en el debate público.

Enrique de la Madrid en TV Azteca: El político que vuelve a los reflectores

A la carrera profesional de Enrique de La Madrid, se suma un nuevo proyecto como conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, el nuevo programa de TV Azteca que comenzará a transmitirse a partir del 27 de septiembre a través de la señal de Azteca Uno.

Su presencia en TV Azteca, representa una nueva etapa de exposición mediática para un personaje, cuya carrera ha transitado entre la política, la administración pública, además del sector empresarial en México.

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