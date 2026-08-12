Enrique de la Madrid da el salto a la TV: será el nuevo conductor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

¿Se acuerdan de ‘¿Quién quiere ser millonario?’? Ese programa que podía hacer que toda la familia terminara gritando la respuesta desde el sillón, como si el premio también fuera para todos.

Después de 14 años fuera de la televisión mexicana, el famoso concurso está de regreso y lo hace con una nueva cara al frente: Enrique de la Madrid.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién quiere ser millonario? Después de 14 años fuera de la televisión mexicana, el famoso concurso está de regreso y lo hace con una nueva cara al frente: Enrique de la Madrid. (SimpleImages/Getty Images)

Enrique de la Madrid será el conductor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

La producción está a cargo de TV Azteca y Sony Pictures Television, que preparan una nueva adaptación del concurso que durante años puso a prueba los conocimientos de los participantes y, de paso, los de quienes lo veían desde casa.

Y sí, el cambio de Enrique de la Madrid resulta bastante curioso: de hablar sobre política, economía y asuntos públicos, ahora tendrá que enfrentarse a preguntas de cultura general y acompañar a los concursantes cuando tengan que tomar una decisión que podría valerles una buena cantidad de dinero.

¿De qué trata ‘¿Quién quiere ser millonario?’?

La dinámica de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ es bastante sencilla: un participante debe responder correctamente una serie de preguntas de cultura general, cada una con diferentes opciones de respuesta.

Conforme avanza en el juego, las preguntas aumentan su dificultad y también el premio; la versión mexicana que se transmitió anteriormente llegó a manejar 15 preguntas, con un premio máximo de 3 millones de pesos.

Y aquí viene una de las partes más recordadas del programa: los comodines, pue en la versión mexicana anterior, los participantes contaban con ayudas como el 50/50, la posibilidad de llamar a un amigo y consultar al público para intentar resolver las preguntas más complicadas.

En otras palabras: preguntas, nervios, dinero en juego y ese clásico momento en el que dices “¡esa me la sé!”, hasta que aparecen las opciones y de pronto ya no estás tan seguro.

¿Cuándo se estrena ‘¿Quién quiere ser millonario?’?

La nueva versión de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ se estrenará el domingo 27 de septiembre de 2026 por Azteca UNO.

Así que ya puedes ir apartando la tarde del domingo si quieres poner a prueba tus conocimientos desde el sillón.

Aunque, seamos honestos, una cosa es contestar tranquilamente desde casa y otra muy diferente hacerlo frente a las cámaras cuando hay dinero de por medio.

¿Quién es Enrique de la Madrid?

Aunque ahora lo veremos frente a las cámaras de un programa de concursos, Enrique de la Madrid tiene una trayectoria principalmente relacionada con la política, el sector público y el análisis económico.

Es hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y fue secretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cargo que ocupó entre 2015 y 2018.

También ha participado en espacios de análisis y opinión y mantiene presencia en redes sociales.

Ahora tendrá un reto completamente diferente: ponerse al frente de uno de los concursos de preguntas y respuestas más conocidos de la televisión.

El propio Enrique de la Madrid dio a conocer su incorporación al proyecto a través de sus redes sociales, donde compartió su entusiasmo por esta nueva etapa frente a las cámaras.

¿Cómo participar en el casting de ‘¿Quién quiere ser millonario?’?

Y aquí viene la parte que seguramente hará que más de uno diga: “A ver, ¿y si sí me animo?”

Si alguna vez has contestado las preguntas del programa desde el sillón y estás convencido de que podrías llegar hasta el premio mayor, TV Azteca ya tiene disponible el casting digital de ‘¿Quién quiere ser millonario?’.

La convocatoria fue publicada en el sitio oficial de Azteca UNO el 28 de julio de 2026., pero puedes consultar directamente el casting oficial de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ para conocer el proceso de participación dando clic aquí.

Así que, si alguna vez pensaste que podrías responder correctamente esas preguntas que parecen facilísimas hasta que tienes millones de pesos enfrente, esta podría ser tu oportunidad para comprobarlo.

Por ahora, ya sabemos quién estará al frente de ‘¿Quién será millonario?’, cuándo llegará a la pantalla, dónde verlo y hasta cómo puedes intentar entrar al programa, lo que todavía falta descubrir es lo más importante: ¿habrá participantes capaces de llegar hasta el premio mayor?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.