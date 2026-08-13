¿Cuándo se estrena ¿Quién quiere ser millonario? con Enrique de la Madrid?

Si tú también sueñas con ser millonario no te puedes perder la oportunidad de participar en el famoso programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario? que regresa muy pronto a la televisión mexicana de la mano del exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Te contamos todos los detalles.

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¿De qué se trata “¿Quién quiere ser millonario?”?

¿Quién quiere ser millonario? es uno de los programas de concursos más populares a nivel mundial, incluso, uno de sus ganadores inspiró una popular película. Y es que, ¿quién no sueña con tener millones en su cuenta bancaria?

Pero, ¿de qué se trata el programa? ¿Quién quiere ser millonario? es un programa de preguntas y respuestas de opción múltiple, originario de Reino Unido. El formato se basa en que un solo participante se sienta en la “silla caliente” para responder 15 preguntas de cultura general, cuya dificultad va a ir creciendo conforme avanza el programa.

La meta es contestar hasta la última pregunta para ganar el gran premio de 1 millón de pesos.

¿Cuándo se estrena ¿Quién quiere ser millonario? en México?

La nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? se estrena el próximo domingo 27 de septiembre de 2026, en punto de las 17:00 horas.

La novedad de este nuevo formato de TV Azteca, es que le dará un fuerte peso emocional a las historias de vida, sueños y anhelos de los participantes. Además, contará con figuras reconocidas de la televisora que actuarán como “padrinos y madrinas” para asesorar a los concursantes en los momentos de mayor tensión.

¿Cómo puedo registrarme para participar en ‘¿Quién quiere ser millonario?’”

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¿Quién es Enrique de la Madrid?

Esta nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? estará liderada por el expriísta, Enrique de la Madrid, quien es hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid.

El político y exservidor público nació el 1 de octubre de 1962 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM y realizó la maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

En 1994 fungió como gerente técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más tarde, en 2006, fue director general de Financiera Rural. También colaboró en el banco J.P. Morgan de 1992 a 1994 y fue diputado federal en la LVIII Legislatura, de 2000 a 2003.

Fungió como secretario de Turismo en 2015, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Actualmente conduce el programa ”Ahora / Futuro; México y el Mundo" en adn Noticias. También lidera el podcast En Blanco y Negro y colabora en radio y periódicos nacionales.

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