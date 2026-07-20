Survivor México 2026: LISTA de participantes de La Reliquia en Llamas; ¿cuál es tu favorito?

Survivor México 2026 regresa este 20 de julio con una edición que celebra el aniversario 10 de uno de los realities más exitosos de TV Azteca. En esta nueva edición, Carlos Guerrero (Warrior) regresa como conductor y algunos de los participantes icónicos de otras temporadas.

Te contamos quienes son los 16 integrantes de las dos tribus que buscarán sobrevivir y llegar hasta la gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas.

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¿De qué se trata Survivor México 2026?

Survivor México 2026 se renueva con la temporada La Reliquia en Llamas, donde las reglas cambian por completo con una dinámica inédita que revolucionará la competencia.

A lo largo de esta temporada, los participantes deberán de conseguir las piezas de una misteriosa reliquia que, una vez completada, podrá otorgar un beneficio capaz de transformar su destino dentro del juego.

En esta nueva edición, cada decisión, cada alianza y cada enfrentamiento tendrán más peso que nunca.

¿Quiénes son los 16 participantes confirmados de Survivor México 2026?

La Reliquia en Llamas contará con 16 participantes. Se mezclarán famosos con completos desconocidos que lucharán por ganar un lugar importante dentro de su tribu, para conseguir colarse hasta la gran final. En esta competencia, solo la fortaleza física, la inteligencia estratégica y la capacidad para construir o romper alianzas les permitirá avanzar.

Los participantes confirmados en Survivor México 2026 son:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Sigue la intensidad de la nueva temporada de Survivor México donde ambos equipos vivirán semanas llenas de desafíos nunca antes vistos y pruebas mucho más exigentes que llevarán la intensidad del juego a un nivel sin precedentes.

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