Alfredo Adame gana La Granja VIP y se lleva el premio millonario; confirman que habrá segunda temporada

Alfredo Adame se convirtió en el gran ganador de La Granja VIP 2025 que vivió una espectacular Gala Final este domingo 21 de diciembre. Los cinco finalistas vivieron una de las noches más emocionantes y cardiacas de su vida, pero finalmente, el público decidió que el Golden Boy se llevara a casa el premio de 2 millones de pesos. Te contamos los detalles.

¿Quién es el ganador de La Granja VIP 2025?

La última Gala de La Granja VIP fue una de las más emotivas, pues luego dos meses y medio de convivir dentro de la casa y el granero del exitoso reality de TV Azteca, los cinco finalistas que lograron conquistar al público: Alfredo Adame , Kim Shantal, César Doroteo, Eleazar Gómez y La Bea conocieron el éxito que tuvo este reality gracias a sus personalidades.

Este 21 de diciembre, el público con sus millones de votos tomó la decisión de coronar como gran ganador de La Granja VIP 2025 a Alfredo Adame, integrante del team El Muro, mejor conocido como El Golden Boy, y fue uno de los participantes más polémicos, debido a su fuerte personalidad y carácter.

Alfredo Adame apaga las luces de La Granja VIP

Visiblemente conmovido, el ganador de La Granja VIP, el actor Alfredo Adame, fue el último habitante de la granja y dio la orden para que se apaguen las luces de este lugar que dio un espectacular show al publico mexicano. Esta granja permanecerá dormida hasta que llegue el soguiente grupo de granjeros en la segunda temporada de La Granja VIP en 2026.

¿Quiénes son los ganadores de La Granja VIP?

Con más de 189 millones de votos en la gran final, La Granja VIP rompió todos los récords de los realities. Además, de que volvió a ser tendencia. Los siguientes finalistas quedaron en las siguientes posiciones:

Segundo finalista: Eleazar Gómez

Tercer finalista: César Doroteo

Cuarto finalista: Kim Shantal

Quinto finalista: La Bea

Confirman La Granja VIP 2026

Tras el increíble éxito de La Granja VIP 2025 que contó con la participación de personalidades de la TV, las redes sociales, el deporte y la comedia, Adal Ramones anunció con gran alegría que está confirmada la edición de La Granja VIP 2026. Incluso, el conductor estrella del reality aseguró que ya comenzó la búsqueda de los 16 nuevos granjeros que entrarán posiblemente en el mes de octubre. ¿Tienes a alguien en mente?

