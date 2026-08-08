Exatlón México 2026: La fecha en que iniciará la nueva temporada

Exatlón México regresa a la televisión mexicana con su décima temporada, una edición que promete nuevos enfrentamientos, circuitos extremos y el regreso de algunos de los atletas que ya dejaron huella en la competencia.

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Pero ¿cuándo empieza Exatlón México 10, a qué hora será el estreno y dónde se podrá ver? En adn Noticias te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte el primer episodio.

¿Cuándo y a qué hora empieza Exatlón México 10?

La nueva temporada de Exatlón México comenzará el lunes 24 de agosto de 2026 a las 6:30 de la tarde.

Así que ya puedes marcar apartar la fecha en tu agenda para que no te pierdas el regreso de los Rojos y Azules a los circuitos de Exatlón México.

¿Dónde ver Exatlón México 10?

El estreno podrá verse por Azteca Uno y mediante los canales digitales oficiales de Exatlón México, por lo que los seguidores tendrán diferentes opciones para acompañar el regreso de la competencia.

¿Quiénes participarán en Exatlón México 10?

La nueva temporada llega con una mezcla de leyendas de Exatlón México, atletas conocidos por los fans y nuevos rostros que buscarán hacerse un lugar en la competencia.

La lista de participantes fue revelada durante Venga la Alegría; Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, dos figuras muy queridas por los seguidores del programa hicieron la presentación oficial de los atletas.

Equipo Rojo de Exatlón México 10

El equipo rojo llega con nombres que seguramente harán que más de un fan se emocione con su regreso; entre sus integrantes se encuentran:

• Aristeo Cázares

• Pato Araujo

• Heliud Pulido

• Paco Franco

• Jerry Lizárraga

• Paulette Gallardo

• Zudikey Rodríguez

• Montse Mejía

• Anahí

Equipo Azul de Exatlón México 10

Del otro lado, el equipo azul buscará quedarse con la ventaja desde los primeros enfrentamientos; sus integrantes son:

• Alexis Vargas

• Adrián León

• Fernando Vallejo

• Erika Segura

• Andrea Medina

• Natasha Septién

• David Juárez, “La Bestia”

Con esta alineación, la temporada 10 promete poner frente a frente a atletas con diferentes estilos, experiencias y estrategias.

¿De qué se trata Exatlón México?

Si nunca has visto el programa o simplemente necesitas un pequeño recordatorio antes del estreno, Exatlón México es un reality deportivo en el que dos equipos de atletas compiten en circuitos de resistencia, velocidad, fuerza, precisión y habilidad.

Los participantes se enfrentan en diferentes pruebas para conseguir ventajas para su equipo y evitar quedar fuera de la competencia.

A lo largo de la temporada, los atletas deben superar desafíos físicos y mentales mientras buscan avanzar hasta las etapas finales y convertirse en los campeones de su categoría.

Uno de los elementos que convirtió a Exatlón México 2026 en un fenómeno entre sus seguidores es precisamente esa combinación de competencia, estrategia y rivalidad entre los equipos Rojo y Azul.

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