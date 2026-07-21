OFICIAL: TV Azteca anuncia la Granja VIP 2 el reality más viral de la televisión en México

La Granja VIP 2 lanzó su primera publicación en su cuenta oficial de Instagram y, de inmediato, nos ilusionó con una segunda temporada. Aunque aún no existe un comunicado oficial, en los comentarios, Kristal Silva, quien fue host de la primera temporada, parece confirmar lo que se viene. Te contamos todo lo que se sabe de la segunda temporada del reality más viral de la televisión mexicana.

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Estrenan promo de La Granja VIP 2 en redes sociales

En la publicación de La Granja VIP 2 se ver a varias vacas en el campo. De pronto, vemos a una de ellas usando lentes rosas en forma de corazón y cadenas doradas.

Aunque el video no reveló nada más al respecto de la segunda temporada, estuvo acompañado de un texto en el que se lee: “¿Quién dijo que una vaca no podía guardar un secreto? Lo que está por llegar hará mucho ruido”

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2?

La primera temporada de La Granja VIP México fue todo un fenómeno de la televisión y las redes sociales, pues logró reunir a 36 millones de televidentes y conquistó 800 millones de reproducciones en video y más de 85 millones de votos del público.

Y es que este reality show nunca visto en nuestro país reunió a personalidades de la televisión como Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, Lolita Cortés, Sergio Mayer Mori, Manola Diez y Eleazar Gómez con influencers como La Bea, Kim Shantal, César Doroteo con figuras del deporte como Alberto del Río “El Patrón”. Sin duda, la segunda temporada está causando furor, pues el público mexicao quedó muy enganchado con este reality con el que TV Azteca cerró con broche de oro el 2025.

La fecha de estreno de La Granja VIP 2 estaría programada para el mes de octubre. Y, aunque no tenemos el anuncio oficial de TV Azteca, hasta el momento, la respuesta de Kristal Silva en el primer post en las redes sociales oficiales del reality llenó de esperanza a todos los fans.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

¿Las vacas pueden guardar secretos? Es la pregunta con la que abre la publicación de La Granja VIP 2. Y, parece que sí pueden, pues la publicación aún no revela ni la fecha de estreno ni quiénes serán los futuros granjeros.

Como recordarás en la primera temporada ingresaron 16 granjeros. TV Azteca comenzó a presentar a los participantes semanas antes de que iniciara el reality, por lo que suponemos que este año la dinámica funcionará igual. ¿A quienes te gustaría ver en La Granja VIP 2?

¿Alfredo Adame volverá a La Granja VIP?

Alfredo Adame, también conocido como Freddy en el reality, fue el gran ganador de la primera temporada de La Granja VIP. Junto a Eleazar Gómez, el famoso logró conquistar al público y dejar fuera al poderoso team Cacaraqueo.

Además de Alfredo Adame, los finalistas de la primera temporada fueron: El Patrón, La Bea, Teo, Kim Shantal y Eleazar Gómez. Sin embargo, el consentido por el público fue Alfredo Adame, a quien incluso la gente pide como host para la segunda temporada. ¡te gustaría ver al Golden Boy de regreso? Cuéntanos.

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