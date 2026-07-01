¿Qué pasó con Valko? Descubre la razón detrás de la polémica decisión de Papergames sobre su cancelación

La comunidad de Love and Deepspace vivió uno de los momentos más inesperados en la historia del popular juego otome, esto luego de que Papergames confirmó la definitiva cancelación de Valko, el personaje que estaba previsto para convertirse en el sexto interés romántico del título, una decisión que provocó una fuerte división entre los gamers de diversos países.

El anuncio fue efectuado mediante un comunicado oficial, en el que el estudio reconoció que presentó al personaje antes de que el proyecto estuviera listo, además de que ofreció una disculpa a la comunidad, y confirmó que no tiene planes de incorporar nuevos intereses románticos en futuras actualizaciones.

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¿Por qué cancelaron a Valko en Love and Deepspace?

Valko fue presentado como parte de la actualización 6.0 “A Shattered Quiet”, cuyo lanzamiento se encuentra previsto para el 9 de julio de este 2026; sin embargo, pocos días después de su revelación, el personaje se convirtió en el centro de una intensa controversia, principalmente entre la comunidad china del juego.

De acuerdo con el comunicado de Papergames, además de reportes del medio especializado Polygon, una parte de las jugadoras consideró que los cinco protagonistas actuales aún necesitaban un mayor desarrollo narrativo antes de introducir una nueva historia.

A Letter to All Players



Dear Miss Hunters,



We sincerely apologize for reaching out once again. Over the past several days, our team has been closely following your conversations and feedback across all platforms. For the issues that have surfaced since the announcement of… pic.twitter.com/PsjNbKyTsB — Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 30, 2026

Otras críticas apuntaron al diseño visual de Valko, al considerar que se alejaba del estilo que caracteriza a los personajes principales de Love and Deepspace.

Ante la reacción de la comunidad, el estudio decidió retirar de manera permanente tanto al personaje como el contenido relacionado con él.

¿Qué pasará con la actualización 6.0?

Aunque Valko fue eliminado del proyecto, la actualización 6.0 continuará según lo programado. Papergames confirmó que el juego seguirá centrado en los cinco intereses románticos actuales:

Xavier

Zayne

Rafayel

Sylus

Caleb.

Asimismo, el evento “Hunt in Linkon” fue cancelado, pero otras novedades permanecerán disponibles, entre ellas Home 2.0, la función AR Photobooth, además de diversos eventos temporales.

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🎞️Event Duration: From 05:00 on Jun. 17 to 04:59 on Jul. 2 (Server Time)

You can select… pic.twitter.com/u8WeqxnKE0 — Love and Deepspace (@Love_Deepspace) June 14, 2026

Como compensación, los objetos que originalmente estaban destinados a Valko serán enviados gratuitamente mediante el correo interno del juego de video. Además, aquellos que inicien sesión durante 30 días consecutivos recibirán una Deepspace Wish diaria.

La comunidad sigue dividida

La decisión de Papergames generó reacciones opuestas; mientras algunas jugadoras respaldan que el estudio dedique sus esfuerzos a fortalecer las historias existentes, otras, especialmente en servidores internacionales, impulsaron campañas para solicitar el regreso de Valko.

De hecho, una petición en línea ya supera las 42 mil firmas, reflejando el descontento de una parte de la comunidad; en México, algunos seguidores incluso han manifestado públicamente su intención de acudir a instancias de protección al consumidor para expresar su inconformidad; pero hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial acerca del caso.

La cancelación de Valko demuestra el enorme peso que tiene la opinión de la comunidad en los videojuegos como servicio; ahora la incógnita es si Papergames logrará recuperar la confianza de las jugadoras o si esta decisión marcará un antes y un después para Love and Deepspace.

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