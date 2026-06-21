Si eres fan de House of the Dragon te urge saber que finalmente podrás ver el regreso de la guerra por el Trono de Hierro. La esperada temporada 3 de la serie de HBO se estrena este domingo 21 de junio de 2026 y promete llevar el conflicto entre los Targaryen a un nivel nunca antes visto.

Tras el impactante final de la segunda entrega, la historia retomará la llamada Danza de los Dragones, una guerra civil que amenaza con destruir a una de las familias más poderosas de Poniente. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo sale House of the Dragon temporada 3?

La temporada 3 de House of the Dragon se estrena este domingo 21 de junio a través de Max y HBO. Para México, el primer episodio estará disponible a partir de las 19:00 horas, en un lanzamiento simultáneo con Estados Unidos.

El regreso de la serie ocurre dos años después del cierre de la segunda temporada y marca el inicio de algunas de las batallas más importantes narradas en el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de House of the Dragon?

Al igual que la segunda entrega, la nueva temporada contará con ocho episodios, que se estrenarán de manera semanal cada domingo hasta el próximo 9 de agosto de 2026.

El calendario de lanzamiento comenzará este 21 de junio con el episodio 1 y concluirá con el episodio final el 9 de agosto. Además, HBO ya confirmó que habrá una cuarta temporada, la cual servirá como cierre definitivo de la historia.

¿De qué se trata la tercera temporada de House of the Dragon?

La tercera temporada mostrará el momento más violento de la Danza de los Dragones, el conflicto que divide a los Targaryen entre los seguidores de Rhaenyra Targaryen y los partidarios de Aegon II. La guerra dejará de ser una amenaza para convertirse en una confrontación abierta entre ejércitos, alianzas y dragones.

Entre los eventos más esperados destaca la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet), considerada una de las confrontaciones más importantes de toda la saga. También veremos el regreso de personajes clave como Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Corlys Velaryon, mientras nuevas alianzas podrían cambiar el rumbo de la lucha por el poder.

¿Estás listo? La tercera temporada de House of the Dragon sin duda se convertirá en una de las más memorables de la franquicia derivada de Juego de Tronos. Si eres fiel fanático de Westeros ya tienes una cita este domingo 21 de junio, en punto de las 19:00 horas para descubrir quién se acercará al Trono de Hierro y quién terminará consumido por el fuego de los dragones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.