Por Andy Montoya

El nuevo avance La Odisea de Christopher Nolan no sólo anticipa una historia, sino que nos recuerda algo que el cine contemporáneo parecía haber olvidado, la sensación de lo monumental.

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Volver al origen de todas las historias

Antes de los multiversos, antes de los superhéroes, estaba La Odisea. El viaje de Odiseo no es sólo un relato clásico: Es, en muchos sentidos, el molde narrativo de toda la ficción moderna. Y Nolan lo entiende.

No es casualidad que el propio director haya señalado que los universos de Marvel o DC beben directamente de estas epopeyas antiguas. Lo que está haciendo aquí no es adaptar un texto viejo: es reconectar el blockbuster con su ADN original.

Un blockbuster que quiere volver a ser cine

Lo que más llama la atención del tráiler no es sólo su escala, monstruos, mares imposibles, batallas, sino cómo está construido: filmada completamente en IMAX, más de dos millones de pies de película rodada y locaciones reales alrededor del mundo.

Esto no es menor: Nolan sigue obsesionado con la fisicalidad de la imagen, con hacer que el espectador sienta el viaje, no sólo lo vea en una industria dominada por pantallas verdes, eso ya es una declaración política.

Matt Damon como Odiseo, acompañado por Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson, no es sólo casting de estrellas: es un puente entre generaciones de audiencia.

El tráiler deja claro que la historia se dividirá entre el viaje del héroe y el caos que deja atrás, una estructura que, en manos de Nolan, probablemente será fragmentada, no lineal y emocionalmente densa .

¿Y por qué La Odisea nos emociona tanto?

Porque La Odisea llega en el momento exacto. Venimos de años de fórmulas repetidas, de franquicias agotadas y de espectáculo sin riesgo. Y de pronto aparece una película que promete: riesgo + autor + espectáculo real.

Nolan contra lo imposible (otra vez)

Después de Oppenheimer, Nolan tenía dos caminos: repetir fórmula o subir la apuesta. Eligió lo segundo. Adaptar una de las obras más importantes de la historia, con un presupuesto gigantesco y expectativas altísimas, no es sólo un reto técnico, es un reto cultural.

Porque si funciona, La Odisea no será sólo un éxito: podría redefinir qué esperamos del cine blockbuster en esta década.

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