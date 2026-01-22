Captan a MrBeast y a Eugenio Derbez en el Estado de México: “Se vienen cositas...”, aseguran

Sin exagerar, la colaboración entre MrBeast y Eugenio Derbez es una de las más grandes que tendremos este 2026. Es un hecho que el youtuber más famoso del mundo tuvo un gran proyecto con el actor y comediante mexicano, aunque todavía no han revelado los detalles, pero una pista que tenemos es que fueron vistos en el Estado de México, en el municipio de Almoloya de Alquisiras.

Algunos habitantes del lugar aseguran que los vieron el 20 de enero, que iban en un helicóptero y que no dieron detalles sobre su colaboración; sin embargo, al poco tiempo, Eugenio Derbez subió un video que aclaró un poco el panorama.

Primer video de MrBeast y Eugenio Derbez

Fue a través de sus redes sociales que Eugenio Derbez compartió el primer video junto con MrBeast, en lo alto de un edificio, a punto de abordar un helicóptero. "Jimmy, ¿estás nervioso?", preguntó Derbez. "Un poco, ¿qué haremos si este avión se cae? ¿cuál sería el titular? (...) daremos mucho de qué hablar", contestó MrBeast.

Y después podemos ver al helicóptero despegar, con las dos estrellas a bordo, listos para ir a un destino que no han revelado, pero que, seguramente, apunta al Estado de México, en el municipio de Almoloya de Alquisiras.

¿Qué harán MrBeast y Eugenio Derbez en el Estado de México?

Hasta ahora, la hipótesis más fuerte que circula en redes sociales es que van a construir una escuela o algún instituto educativo en la zona, algo que se refuerza considerando que Derbez traía una playera alusiva a su película "Radical", que precisamente aborda el tema del acceso a la educación en lugares marginados.

Por lo pronto, en el video que publicó Derbez se puede leer la descripción "Se vienen cositas...", por lo que será cuestión de tiempo para conocer el motivo de su colaboración y su presencia en el Edomex.

