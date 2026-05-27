Sentencian a asistente de Matthew Perry a 41 meses de prisión, pero familia expresa dolor y decepción ante el fallo

Tras 3 años en discusión, Kenneth Iwamasa de 60 años, fue sentenciado a 41 meses de prisión, además de dos años de libertad condicional y una multa de 10 mil dólares por el caso de Matthew Perry.

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La condena la emitió un tribunal federal de Los Ángeles, California, Estados Unidos, luego de que el asistente personal del actor se declarara culpable de administrarle ketamina. Sin embargo, la postura de la familia se hizo notar de inmediato.

Suzanne Morrison, madre del actor de Friends, envió una dura carta a la jueza, donde expresó su profunda decepción y señaló a Iwamasa de ser un “hombre sin conciencia”, ya que la familia confiaba en él para mantener a Matthew sobrio... pero solo terminó por alimentar su adicción.

¿Quién era el asistente de Matthew Perry?

Iwamasa cobraba 150 dólares anuales por asistir a Perry, que son $2,614,053.00 pesos mexicanos. Y aunque confesó haberle inyectado —por petición del actor— de 6 a 8 veces diarias ketamina, las últimas 3 dosis letales le quitaron la vida el 28 de octubre de 2023.

Lo que la familia externa es que hubo un encubrimiento inicial, pues tras encontrar a Matthew sin vida en el jacuzzi, el asistente mintió a la policía y ocultó los frascos junto con las inyecciones de ketamina.

Fue hasta una orden de registro en el 2024 lo que lo obligó a confesar y cooperar con las autoridades. Sin embargo, este movimiento destapó una red de distribución ilegal que incluyó al médico Salvador Plasencia, al intermediario Erik Fleming y a la “Reina de la Ketamina” Jasveen Sangha; todos ya con sentencias de prisión.

El forense pudo determinar que la causa principal de muerte del actor fueron los efectos agudos de la ketamina, siendo el ahogamiento el factor secundario.