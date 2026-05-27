Muere querido actor de “Emily en París” tras grave enfermedad

El mundo del entretenimiento y los seguidores de la serie “Emily in Paris” se encuentran de luto tras darse a conocer el fallecimiento del actor francés Pierre Deny a los 69 años de edad.

Compañeros y figuras del entretenimiento compartieron emotivos mensajes para despedirlo.

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¿De qué murió el actor de “Emily en París”?

El histrión falleció el pasado lunes 25 de mayo luego de sufrir complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad también conocida como mal de Charcot.

La noticia fue confirmada por sus hijas a través de un comunicado, donde señalaron que el actor enfrentó una agresiva evolución de la enfermedad: “Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y severo de ELA”, escribieron.

Deny interpretó a “Louis de Léon” en las temporadas 3 y 4 de la serie, personaje que era director ejecutivo de la poderosa empresa de lujo JVMA.

El hombre apareció en tres episodios de la producción protagonizada por Lily Collins. La muerte del actor ocurrió mientras “Emily en París” comenzó la filmación de su sexta y última temporada en Grecia.

Además de su paso por “Emily in Paris”, Pierre Deny desarrolló una extensa carrera en la televisión francesa desde la década de los ochenta. Participó en producciones como “Demain nous appartient”, “Une femme d’honneur”, “Cinq soeurs”, “Camping Paradis” y “La Mantis”, acumulando más de cien créditos en cine y televisión.

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