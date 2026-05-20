Panteón Rococó es una de las bandas más importantes de ska en nuestro país y ofrecerá un concierto gratuito como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, así que para que no te lo pierdas aquí te compartimos todos los detalles.

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Concierto gratis de Panteón Rococó

La banda esta celebrando tres décadas de trayectoria con la gira “Generación del 95”, ya ofrecieron dos conciertos en el Estadio GNP y ahora llegan a Ciudad Neza para ofrecer un concierto gratuito.

Se prevé que hagan un repaso por lo mejor de su catálogo incluyendo éxitos como “La carencia”, “Vendedora de caricias” y “Esta noche”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Panteón Rococó?

El concierto está programado para realizarse el sábado 30 de mayo a las 20:30 horas en el Deportivo Ciudad Jardín ubicado en Manzana 001, Ciudad Jardín en Nezahualcóyotl, Estado de México. La entrada es libre por lo que si quieres alcanzar un buen lugar te recomendamos llegar temprano.

Historia y origen de Panteón Rococó

Esta agrupación se fundó en 1995 por estudiantes de la prepa 9 de la UNAM. Lanzaron su primer álbum de forma independiente en 1999 con los temas “La dosis perfecta”, “Cúrame” y “La carencia”.

A lo largo de su trayectoria han destacado por la fusión de ritmos y son reconocidos en varias partes del mundo. El nombre de la banda lo tomaron del libro Los caracoles amorosos y el cocodrilo solitario del panteón rococó de Hugo Argüelles.

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