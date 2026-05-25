Britney Spears acusa a su madre de un grave delito durante una detención: “Mató a un niño y no la arrestaron”

Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se difundió un video de su reciente arresto en California, donde acusó directamente a su madre de haber “matado a un niño” y no haber enfrentado consecuencias legales.

De acuerdo con imágenes obtenidas por medios estadounidenses, la “Princesa del Pop” fue detenida en marzo de 2026 por conducir en estado de ebriedad en Ventura County, California.

Durante la conversación con los oficiales, Britney lanzó una fuerte declaración que sorprendió incluso a los policías: “Mi mamá mató a un niño en una bicicleta y por qué no la arrestaron?”. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó a Britney Spears?

Según reportes policiales, varios automovilistas alertaron a las autoridades tras ver el vehículo de Britney Spears zigzagueando entre carriles y frenando bruscamente. Al ser interceptada, la cantante habría mostrado comportamientos erráticos y admitió haber consumido una mimosa.

@lubox.news ¡Britney Spears vuelve a ser viral! 😳🚔 En las últimas horas salió a la luz la grabación del momento en que Britney fue detenida por oficiales en una autopista del sur de California tras presuntamente exceder el límite de velocidad mientras manejaba su BMW descapotable. Lo más inesperado del video fue que, en medio del nerviosismo, la cantante terminó invitando a los policías a comer lasagna a su casa. 🍝 #BritneySpears ♬ original sound - Lubox.News

Sin embargo, la cantante que falló una prueba de sobriedad, también aceptó haber tomado varios medicamentos recetados, entre ellos Lamictal y los anticonvulsivos y antidepresivos Prozac y Adderall.

Britney Spears revela que su madre atropelló a un niño y no fue detenida

En el video del arresto, Britney también cuestionó por qué su madre, Lynne Spears, “siempre se salió con la suya”. La artista hizo referencia a un accidente ocurrido en 1975, mucho antes de su nacimiento, cuando Lynne atropelló accidentalmente a un niño de 12 años identificado como Anthony Winters en Louisiana. El hecho fue narrado por la propia madre de la cantante en sus memorias publicadas en 2008.

Cuando uno de los oficiales le informó a la cantante que es “extremadamente peligroso conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas o ambas”, la famosa respondió: “Sí, señor, lo sé. Mi madre mató a un niño en bicicleta, pero yo nunca había hecho eso”, según un video compartido por TMZ.

“¡Y no le pasó nada!… ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi madre se salió con la suya en todo?”, preguntó la famosa.

¿Cómo fue el accidente que vivió la madre de Britney Spears?

De acuerdo con la versión de Lynne Spears en su libro Through the Storm, el accidente ocurrió mientras conducía bajo la lluvia en Kentwood, Louisiana. La madre de Britney aseguró que se dirigía al hospital de urgencia cuando el menor apareció de manera repentina sobre la carretera y que nunca fue acusada formalmente por las autoridades.

“En una fracción de segundo vi a dos niños pequeños montando en bicicleta por la carretera. En ese instante, tuve la terrible sensación de que atropellaría a uno de ellos, que sería imposible evitarlo, pues sabía que mi coche no se detendría, por mucho que frenara bruscamente. Uno de los niños logró apartar su bicicleta, pero su amigo, un niño de 12 años cuya casa estaba justo al lado del lugar del accidente, fue atropellado”, se lee en el libro de memorias de la madre de Britney Spears.

Tras el escándalo, Britney Spears aceptó un acuerdo judicial menor relacionado con conducción imprudente e ingresó a un centro de rehabilitación de manera voluntaria. Además, deberá cumplir libertad condicional y completar un curso sobre alcoholismo de tres meses de duración, con un total de 30 horas.

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