“Mi corazón está con su familia”: Shakira lamenta la muerte de un trabajador en montaje de su megaconcierto en Copacabana

Shakira lamenta la muerte de un trabajador en montaje de su concierto en Copacabana.

Shakira lamenta la muerte de un trabajador en montaje de su concierto en Copacabana.

El próximo domingo 2 de mayo, Shakira llevará a cabo un megaconcierto en Copacabana como parte de su exitosa gira mundial “Las mujeres ya no lloran”; sin embargo, lo que debía de ser una experiencia inolvidable para sus fans en Brasil, se vio empañado por una tragedia: la muerte de uno de los trabajadores que participaban en el montaje del escenario.

A través de sus redes sociales, la famosa envió sus condolencias a la familia de la víctima. Te contamos todos los detalles.

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Fatal accidente en concierto de Shakira: trabajador pierde la vida tras colapso

El concierto de Shakira en Copacabana es uno de los eventos masivos más espectaculares que ha realizado la famosa barranquillera, por lo que el montaje del escenario comenzó desde días previos.

El pasado domingo 26 de marzo, los técnicos laboraban en maniobras previo al show de La Loba. Fue entonces, que una estructura colapsó y cayó sobre uno de los trabajadores causándoles graves heridas en las piernas. Aunque Gabriel de Jesus Firmino recibió atención médica inmediata, falleció en el hospital.





Shakira lamenta muerte de trabajador en montaje de concierto de Copacabana

Tras lo ocurrido, el equipo de comunicación de la famosa lanzó un comunicado en el que Shakira expresó su dolor por lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia del trabajador.





¿Se cancelará el concierto de Shakira en Copacabana?

Los ojos del mundo están puestos en el concierto de Shakira en Copacabana, Río de Janeiro, pues promete convertirse en uno de los eventos masivos históricos. Es probable que la intérprete de “Soltera” logre reunir mucha más gente que Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024, a estos eventos asistieron más de un millón y medio de personas.

Además, el concierto de Shakira en Copacabana promete ser inolvidable con invitados como las cantantes Zara Larsson y Anitta, con quien Shakira estrenó el sencillo Choka Choka, recientemente.

Aunque el fallecimiento del trabajador causó conmoción entre los habitantes de Río de Janeiro, los trabajos del montaje del concierto de Shakira se reanudaron este martes.

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