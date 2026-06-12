La pasión por el futbol se hizo presente en millones de hogares mexicanos durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde TV Azteca registró una audiencia de más de 33.9 millones de personas durante la transmisión de la ceremonia de inauguración y el encuentro entre México y Sudáfrica.

La cobertura especial y completa de la televisora del Ajusco acompañó a la afición en uno de los momentos más esperados y emotivos del deporte: el inicio de la justa mundialista en casa y el debut de la Selección Mexicana en el torneo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Una vez más quedó claro: @Azteca está con México y México está con #TVAzteca.



Más de 33.9 millones de mexicanos vivieron la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ a través de todas nuestras plataformas.



Nos llena de orgullo la respuesta de nuestra audiencia y el… pic.twitter.com/woZ6ZqBafv — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) June 12, 2026

Con una figura como la de Benjamín Salinas Sada liderando, la propuesta de transmisión combinó análisis, narración, información y entretenimiento. Así, TV Azteca logró conectar con millones de espectadores que eligieron la crónica de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

La cifra da cuenta de la preferencia del público por la cobertura deportiva de TV Azteca y la consolida como la principal opción para vivir los grandes eventos deportivos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se inauguró este 11 de junio, apenas comienza y TV Azteca continuará transmitiendo los partidos totalmente gratis para el disfrute y unión de la sociedad.

Las historias y los momentos más destacados se viven a través del canal del Mundial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.