Taylor Swift solicitó registrar su voz e imagen para blindarse de la IA.

Taylor Swift solicitó registrar su voz e imagen para blindarse de la IA. | DANIEL COLE/REUTERS

Taylor Swift sorprendió con un movimiento estratégico para adelantarse al uso indebido de la inteligencia artificial (IA). La cantante estadunidense presentó solicitudes legales para registrar su voz e imagen.

La famosa anunció que pretende blindarse ante el peligro en aumento de los deepfakes, suplantaciones de identidad y contenido falso que circula en internet.Te contamos los detalles.

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Taylor Swift se adelanta a la IA y protege lo más valioso: su voz y su imagen

De acuerdo con documentos presentados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (EUA), la artista ingresó tres solicitudes: dos relacionadas con clips de audio donde se escucha su voz y una más sobre una imagen icónica suya durante una presentación en vivo.

Uno de los registros incluye frases como “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”, mientras que la imagen corresponde a una fotografía de la cantante en el escenario con guitarra rosa y vestuario brillante, una postal que se volvió inolvidable para las y los swifties.

Con este movimiento, la intérprete de ‘Elizabeth Taylor’ podría contar con las herramientas legales suficientes para actuar contra contenidos creados con IA que intenten imitarla o lucrar con su identidad y voz.

¿Por qué Taylor Swift tomó esta decisión ahora?

El nombre de Taylor Swift ya ha sido utilizado anteriormente en imágenes manipuladas, anuncios falsos e incluso publicaciones políticas creadas con inteligencia artificial. La viralización de este tipo de materiales encendió alertas sobre la falta de regulación y los riesgos para figuras públicas.

Expertos en propiedad intelectual explican que registrar voz e imagen como marca puede fortalecer reclamos legales frente a usos engañosos o confusamente similares, algo que el copyright tradicional no siempre cubre cuando se trata de contenido generado por IA.

De esta manera, Taylor Swift podría convertirse en precedente para músicos, actores, influencers y creadores de contenido que buscan controlar el uso de su identidad digital.

Con esta estrategia legal, Taylor Swift no solo protege una fortuna multimillonaria o una marca global. Está protegiendo algo aún más valioso en tiempos digitales: su propia identidad.

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