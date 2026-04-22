Shakira y Anitta volvieron a poner en alto a la música latina con el estreno de su nueva colaboración Choka Choka. Pero, como si eso fuera poco, la cantante colombiana acaba de revelar las primeras imágenes del videoclip de este temazo con el que está lista para romperla en Copacabana, el próximo 2 de mayo.

Si eres fan de La Loba y de Anitta, sigue leyendo, porque te contamos todo lo que tienes que saber acerca de este nuevo tema con el que las latinas apuntan a ocupar los primeros lugares de las listas de éxitos musicales.

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Así se ven las primeras escenas del videoclip de Choka Choka

Las primeras escenas del videoclip de Choka Choka, tiene una estética tropical que son un guiño directo a las fiestas de playa en Copacabana. El adelanto de la colaboración entre Anitta y Shakira ya acumula miles de reacciones y puso a ambas artistas en tendencia.

Las imágenes compartidas muestran una producción cargada de energía, sensualidad, colores neón y escenarios playeros que evocan el espíritu festivo de Brasil.

¿Qué significa “choka”?

El término “choka” juega con la idea de “chocar” o “juntar” energías, cuerpos o emociones, especialmente en un contexto de fiesta y baile. En el universo musical urbano, esta palabra se asocia con el contacto, el ritmo y la conexión entre personas en la pista.

En este caso, Shakira y Anitta lo llevan a un concepto más amplio: la unión de culturas, estilos y sonidos. La colombiana aporta su herencia pop y latina, mientras la brasileña suma funk carioca y ritmos urbanos, logrando una fusión que promete conquistar a los fans de ambas artistas latinas.

¿Cuál es la letra de Choka Choka?

Aunque todavía no se ha revelado el videoclip, la canción ya se puede escuchar en YouTube. La letra de Choka Choka gira en torno a la fiesta, la atracción y la libertad de disfrutar el momento. Te compartimos la letra:

Acelerada, no se comporta

Lo que puedan pensar ya no le importa

Todas salieron a romper la calle

Esto no va a parar hasta que estalle

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da Cabocla

Obsesionao’, todos ilusionao’

Tú le dices: Hola, ella te responde: Chao

Uh, guau, la rompe demasia’o

Los hombres que se alisten, aunque no estén invitados

Acelerada, não se comporta

É milionária e já tu não importa

Se eles saíram pra curtir o baile

Ela foi encontrar vossa majestade

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Sou pequenininha, mas posso te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da Cabocla

Descontrolado, esse lobo tá animado

Vai com a Shaki e fica todo empolgado

Uh, uau, é loba e é mulher

E não fica contente até ter o que ela quer

Viver, deixando pra trás o passado

(Cho-cho-cho-cho–)

Viver sem lei, fazendo sempre o que quiser

(Cho-cho-cho-cho–)

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Choka, choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca

Tão pequenininha, mas pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da Cabocla

Choka, choka, choka, choka, choka, choka, choka, choka

Choka, choka, choka, choka, cho-cho-cho-cho-choka, choka

Tão, tão, tão, tão, tão, tão má-má, pode te dar uma volta

Cai na toca, cai na toca, toca da Cabocla

¿Te gusta? Definitivamente, la colaboración entre Shakira y Anitta promete convertirse en todo un éxito del 2026.

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