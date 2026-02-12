Lista de artistas que se perfilan para el show de medio tiempo del Super Bowl después de Bad Bunny

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue uno de los momentos más esperados por alrededor de 100 millones de espectadores alrededor del mundo. No obstante, una semana después, la conversación se centra en los artistas que podrían encabezar el medio tiempo del gran evento de la NFL en febrero de 2027. ¿Ya tienes a alguien en mente?

Los rumores, encuestas y tendencias en redes sociales ya perfilan los nombres que podrían dominar el escenario más visto del planeta. En adn Noticias, te explicamos quiénes lideran la lista y por qué generan tanta expectativa.

BTS lidera la encuesta para el Super Bowl 2027

De acuerdo con sondeos digitales y tendencias publicadas por medios especializados en deportes y entretenimiento, la agrupación líder en el K-Pop, BTS, encabeza la preferencia del público para el Super Bowl 2027.

La agrupación surcoreana ya ha roto récords globales de streaming y ventas, y su posible participación marcaría un momento histórico para el K-pop en la NFL.

Lista de artistas que podrían cantar en el show del Super Bowl 2027

Pero, los fans de la NFL no sueñan únicamente con tener un show protagonizado por K-Pop, pues también tienen en mente algunos nombres como los siguientes:

Taylor Swift : Tras su impacto mediático en la liga gracias a su romance con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs en la NFL y a su gira internacional con la que batió récord

: Tras su impacto mediático en la liga gracias a su romance con Travis Kelce, estrella de los en la NFL y a su gira internacional con la que batió récord Blackpink: La agrupación femenil que también representa la expansión global del pop asiático.

Otros artistas que podrían formar parte de este espectáculo son:

Morgan Wallen

Post Malone

Harry Styles

Miley Cyrus

Justin Bieber

Drake

Lil Wayne

Jay-Z



Es importante recordar que la NFL suele apostar por artistas con alcance internacional, impacto en redes y capacidad de generar conversación global. Tal vez por esta razón, defendieron su decisión de apostar por el reguetonero boricua Bad Bunny, a pesar de la polémica que generó un show de medio tiempo completamente en español.

Si planeas seguir de cerca el anuncio oficial, toma en cuenta que la NFL suele confirmar al artista meses antes del evento, generalmente entre septiembre y noviembre. ¿Tú a quién quieres ver en el escenario del Super Bowl LXI?

