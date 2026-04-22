¿Te llaman de tu propio número? Alertan por nueva modalidad de suplantación

¿Te ha pasado que recibes mensajes o llamadas de tu número propio? La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán alertó por una nueva forma de suplantación de identidad que ya se roba la atención de varios usuarios, aunque no representa una estafa como muchas otras.
Y es que en distintas redes sociales han aumentado las denuncias sobre actividad inusual al recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto del número propio.
Nueva modalidad de suplantación de identidad
De acuerdo a la dependencia local, se trata de una nueva modalidad de suplantación de identidad o pshising, donde se pueden recibir llamadas registradas con el mismo número mientras se hacen pasar por supuestos encuestadores y solicitando información personal.
Hasta el momento, no se han presentado denuncias por estos métodos; sin embargo, las autoridades mencionan que dar a conocer la información podrá prevenir casos de extorsión o fraude.
“(...) no ha habido fraudes por ese modus operandi, por ello se recomienda no proporcionar datos personales o financieros, no abrir enlaces desconocidos y privatizar tus dispositivos y redes sociales”, se pudo leer en el comunicado.
¿Cómo logran marcarte con tu mismo número?
Esto es conocido como SIM swapping y de acuerdo con la Condusef: se trata de técnicas de ingeniería que permiten clonar la tarjeta SIM y tomar el control del número de teléfono de las víctimas.
No obstante, explicó la SSP de Michoacán que telefonías han reportado que es una actividad que realizan algunas casas encuestadoras, debido a que no cuentan con un número en específico, entonces se les asigna uno lo que hace que el número se refleje como un “espejo”.
Las autoridades también mencionan que no ha habido reportes de hostigamiento durante estas llamadas ni se han presentado riesgo de hackeo; sin embargo, eso sólo en la entidad no en el resto del país.
¿Qué hacer si recibes una llamada de tu propio número?
- No contestes
- Si llegas a contestar, no compartas información personal ni de ninguna índole
- Cuelga de inmediato
- No presiones teclas ni te quedes en línea
- Denuncia el incidente
- Acude a un Centro de Atención a Clientes de tu compañía para cambiar tu chip o número
