Lista de ganadores en los Grammys 2026; el K-Pop aparece por primera vez y hay más sorpresas
Los Grammys pueden ser considerados como los premios más importantes de la industria musical y este 2026 tuvimos ganadores que sorprendieron al mundo.
Este 1 de febrero del 2026 se realizó la entrega 68 de los Premios Grammys , en donde se reconoce a lo mejor de la industria musical en todos los aspectos posibles. Con artistas del calibre de Bad Bunny, Sabrina Carpenter y mucho más, es por eso que aquí te contamos la lista completa de ganadores.
Además, destaca que el K-Pop ganó su primer Grammy este año con la canción de "Golden", en la categoría de "Mejor Canción Escrita para Medios Visuales", algo que deja a la canción como favorita para también ganar en los premios Oscar más adelante.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos
¿Qué artistas se presentaron en los Grammys?
Algunos de los artistas que pudimos ver en los Grammy 2026 con una presentación fueron:
- Bruno Mars
- Justin Bieber
- Lady Gaga
- Post Malone
- Slash y Duff McKagan
- Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson
- Rosé
- Sabrina Carpenter
- Tyler, The Creator
🎵 | GRAMMYS 2026: Presentación completa de Rosé y Bruno Mars en los Grammys:— Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 2, 2026
pic.twitter.com/RxoaIQ2gXz
Lista completa de ganadores de los Grammys 2026
- Mejor interpretación pop – dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor grabación dance/electrónica: “End of Summer”, Tame Impala
- Mejor álbum de dance/electrónico: Eusexua, FKA twigs.
- Mejor grabación remezclada: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- Mejor álbum de pop latino: Cancionera, Natalia Lafourcade
- Mejor álbum latino de rock o alternativo: Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
- Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano): Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Mejor álbum tropical latino: Raíces, Gloria Estefan
- Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical
- Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión): Sinners, Ludwig Göransson, compositor
- Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
- Mejor canción escrita para medios visuales: “Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
- Mejor video musical: “Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video
- Mejor película musical: Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.
- Mejor grabación pop dance: Abracadabra, Lady Gaga.
- Mejor interpretación de rock: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
- Mejor canción de rock: “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- Mejor álbum de rock: Never Enough, Turnstile
- Mejor interpretación de música alternativa: “Alone”, The Cure
- Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World, The Cure
- Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música no clásica): That Wasn’t a Dream, Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)
- Mejor álbum de audio inmersivo: Immersed, Justin Gray, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)
- Productor del año (música no clásica): Cirkut
- Compositor del año (música no clásica): Amy Allen
- Mejor interpretación R&B: “Folded”, Kehlani
- Mejor interpretación de R&B tradicional: “Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
- Mejor canción de R&B: “Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- Mejor álbum de R&B progresivo: Bloom, Durand Bernarr
- Mejor álbum de R&B: Mutt, Leon Thomas
- Mejor interpretación de rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Mejor interpretación de rap melódico: “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- Mejor canción de rap: “TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
- Mejor álbum de poesía leída: Words for Days Vol. 1, Mad Skillz
- Mejor interpretación de metal: “Birds”, Turnstile
- Mejor interpretación solista de country: “Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton
- Mejor interpretación de country, dúo/grupo: “Amen”, Shaboozey y Jelly Roll
- Mejor canción de country: “Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- Mejor álbum de country tradicional: Ain’t in It for My Health, Zach Top
- Mejor interpretación de american roots: “Beautiful Strangers”, Mavis Staples
- Mejor álbum de blues tradicional: Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy
- Mejor álbum de blues contemporáneo: Preacher Kids, Robert Randolph
- Mejor empaque de álbum: Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)
- Mejor portada de álbum: Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)
- Mejores notas de álbum: Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)
- Mejor álbum histórico: Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
- Mejor interpretación de americana: “Godspeed”, Mavis Staples
- Mejor canción de american roots: “Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras (I’m With Her)
- Mejor álbum de americana: Big Money, Jon Batiste
- Mejor álbum de bluegrass: Highway Prayers, Billy Strings
- Mejor álbum de folk: Wild and Clear and Blue, I’m With Her
- Mejor interpretación/canción góspel: “Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar
- Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea: “Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford y Brandon Lake, compositores
- Mejor álbum de góspel: Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton
- Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
- Mejor álbum de góspel roots: I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn
- Mejor interpretación de jazz: “Windows – Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- Mejor álbum instrumental de jazz: Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
- Mejor álbum de un conjunto grande de jazz: Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band
- Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
- Mejor álbum de jazz alternativo: Live-Action, Nate Smith
- Mejor álbum de pop vocal tradicional: A Matter of Time, Laufey
- Mejor interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny
- Mejor interpretación de música africana: “Push 2 Start”, Tyla
- Mejor álbum de música global: Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
- Mejor álbum de reggae: Blxxd & Fyah, Keznamdi
- Mejor álbum de new age, ambient o canto: Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
- Mejor álbum vocal de jazz: Portrait, Samara Joy
- Mejor álbum de teatro musical: Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)
- Mejor álbum de roots regional: A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas
- Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música clásica): Cerrone: Don’t Look Down, Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)
- Productor del año (música clásica): Elaine Martone
- Mejor composición instrumental: “First Snow”, Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)
- Mejor arreglo, instrumental o a capela: “Super Mario Praise Break”, Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker, arreglistas (The 8-Bit Big Band)
- Mejor arreglo instrumental y vocal: “Big Fish”, Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith featuring Säje)
- Premio a la mejor interpretación orquestal: Messiaen: Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
- Premio a la mejor grabación de ópera: “Heggie: Intelligence”, Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J’Nai Bridges y Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
- Mejor interpretación coral: “Ortiz: Yanga”, Gustavo Dudamel, director; Grant Gershon, maestro de coro (Filarmónica de Los Ángeles y Conjunto de Percusión Tambuco; Los Angeles Master Chorale)
- Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño: “Dennehy: Land of Winter”, Alan Pierson y Alarm Will Sound
- Mejor álbum instrumental contemporáneo: Brightside, Arkai
- Mejor álbum de música infantil: Harmony, Fyütch y Aura V
- Mejor álbum de comedia: Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
- Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama
- Mejor solo instrumental clásico: “Shostakovich: The Cello Concertos”, Yo-Yo Ma; Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
- Mejor álbum vocal clásico solista: Telemann: Ino — Opera Arias for Soprano, Amanda Forsythe, solista; Robert Mealy, Paul O’Dette y Stephen Stubbs, directores (Orquesta del Festival de Música Antigua de Boston)
- Mejor compendio clásico: Ortiz: Yanga, Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor
- Mejor composición clásica contemporánea: Ortiz: Dzonot, Gabriela Ortiz, compositora (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)
¿Dónde ver los premios Grammys 2026?
La alfombra roja y los premios fueron transmitidos completamente en vivo por la señal de streaming de HBO Max, así como por el canal de TNT en diferentes plataformas de televisión por cable.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.