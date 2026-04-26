Tras varios días de rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron en redes sociales con un video que dejó claro que siguen juntos. La pareja compartió imágenes montando a caballo en lo que parece una escapada romántica al rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas.

Los rumores de divorcio crecieron luego del lanzamiento de Un Vals, reciente tema de Nodal, en el que aparece una modelo muy parecida a Cazzu, la expareja de Nodal y madre de su hija, Inti.

La elección de esta modelo habría sido la razón de un distanciamiento entre la pareja.

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Ángela Aguilar reaparece en redes sociales y revela si sigue con Nodal

Luego de varias semanas de silencio, fue Ángela Aguilar quien sorprendió al publicar historias en su cuenta de Instagram, aparentemente, desde su rancho familiar en Zacatecas. En los clips se observa a Christian Nodal cabalgando junto a ella mientras ambos disfrutan de un momento relajado.

La cantante acompañó las publicaciones con emojis de corazón, detalle que usuarios interpretaron como una confirmación de que la relación va viento en popa.

Minutos después, Christian Nodal también compartió imágenes del mismo paseo, algunas en blanco y negro. En una de ellas se aprecia a la pareja montando junta, mientras Ángela lo mira fijamente. Sin palabras, pero con mensaje claro.

En redes sociales, la reacción no tardó. Fans celebraron la aparición conjunta y aseguraron que Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, pese a las versiones que circularon en días recientes.

Revelan la “condición” que le puso Ángela Aguilar a Christian Nodal para perdonarlo

En medio de la polémica, medios de espectáculos retomaron versiones sobre una supuesta molestia de Ángela por el videoclip de Un Vals, donde participó una modelo comparada físicamente con Cazzu. Según esos reportes, la intérprete habría pedido respeto total a su relación y mayor cuidado con decisiones públicas que afecten su imagen.

Además, el periodista Gabriel Cuevas, aseguró que la hija de Pepe Aguilar habría insistido con que se lleve a cabo la boda por la iglesia.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha confirmado conflictos internos ni ha hablado de una separación real. Tampoco existen pruebas oficiales de una ruptura o trámite de divorcio.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se van a casar por la iglesia?

Aunque en semanas recientes también surgieron versiones sobre la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el propio cantante explicó anteriormente que los planes se pospusieron por temas de seguridad en Zacatecas, luego de la balacera que presenciaron.

No obstante, estas nuevas imágenes confirmaron que la integrante más joven de la dinastía Aguilar y Christian Nodal siguen enamorados y felices.

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