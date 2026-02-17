¡Atrapados en una balacera! Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron momentos de pánico en Zacatecas

Christian Nodal y Ángela Aguilar vivieron momentos de terror cuando quedaron atrapados en el enfrentamiento armado que se desató muy cerca del Rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas, el pasado 12 de febrero.

En entrevista con Ventaneando, el fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, reveló que los artistas sí fueron testigos del tiroteo. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en el rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas?

El pasado 12 de febrero, alrededor de las 17:00 horas, se llevó a cabo un operativo en la carretera federal 54, en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar, ubicado en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas.

El operativo derivó en un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados. De acuerdo con el funcionario la agresión sucedió en un tramo ubicado muy cerca del rancho de los Aguilar, justo en el momento en el que la pareja de famosos salía del lugar.

Momentos de pánico: Ángela Aguilar y Nodal quedaron en medio de una balacera en Zacatecas

El fiscal comentó que Ángela Aguilar, Christian Nodal y su equipo de seguridad se detuvieron y sí presenciaron el tiroteo, pero alcanzaron a regresar al rancho; sin embargo, la agresión no fue en contra de ellos, ni resultaron heridos ni sus vehículos fueron dañados.

“Este camino, en la carretera federal 54, se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian (…) les tocó ver cómo se dio esta agresión”, señaló.

Cuando cesó el intercambio de disparos, las autoridades escoltaron a los cantantes de regional para que salieran de Villanueva y pudieran trasladarse hasta el aeropuerto desde donde volaron a la CDMX.

Pero, ¿Ángela Aguilar estaba en shock? Al preguntarle al respecto, el fiscal aseguró que la hija de Pepe Aguilar “no iba en shock, ellos cuentan con su equipo de seguridad”, explicó.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el tiroteo cerca de su rancho en Zacatecas?

A través de sus redes sociales, Pepe Aguilar compartió un comunicado en el que confirmó que se llevó a cabo una balacera en las inmediaciones de su rancho en Villanueva, Zacatecas,.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, señaló.

Aunque no confirmó ni desmintió que su hija haya estado presente en el momento del tiroteo, sí extendió su deseo para que la paz regrese a Zacatecas.

