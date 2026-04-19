¿Christian Nodal y Ángela Aguilar están en crisis?  Pepe Aguilar lanza dura indirecta y aviva rumores de separación

En medio de versiones de una posible ruptura, Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a colocarse en las mira de las redes sociales por un mensaje que parece una dura indirecta de parte de Pepe Aguilar para su yerno. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y los rumores de un posible divorcio o separación cobraron fuerza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En las últimas semanas, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar parece estar en crisis. La ausencia de apariciones juntos, así como la falta de interacción en redes sociales, despertaron sospechas entre seguidores y medios de espectáculos acerca de una posible separación.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado una ruptura, diversas versiones apuntan a que la pareja estaría atravesando un momento complicado. Incluso, se ha hablado de un posible distanciamiento por una supuesta infidelidad de Nodal con una joven dominicana.

Sin embargo, hasta ahora no existe una declaración oficial que confirme una separación definitiva, por lo que la situación se mantiene en el terreno de los rumores.

El video de ‘Un vals’ que habría causado crisis entre Nodal y Ángela Aguilar

Recientemente, Christian Nodal estrenó el videoclip de su nuevo tema llamado ‘Un vals’, el cual supuestamente estaba dedicado a su esposa. Sin embargo, la sorpresa para los fans de Nodal y para la misma Ángela Aguilar fue que el clip estaba protagonizado por una modelo cuyo parecido con la ex de Nodal, la cantante argentina Cazzu, no pasó desapercibido.

Tras esta situación, varios comunicadores informaron de rumores que aseguraban que la pareja ya no vivía en la misma casa. Asimismo, se rumora que Pepe Aguilar le reclamó la separación a Nodal.

¿Qué dijo Pepe Aguilar que reavivó rumores de la separación de Ángela y Nodal?

El nombre de Pepe Aguilar se volvió tendencia luego de que compartiera un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia la situación sentimental de su hija. Aunque no mencionó directamente a Christian Nodal, sus palabras generaron revuelo.

Pepe Aguilar lanza supuesta indirecta para Christian Nodal Pepe Aguilar lanza supuesta indirecta para Christian Nodal. (Instagram Pepe Aguilar)

El cantante publicó una reflexión que hablaba sobre “lo que se pierde cuando no se cuida lo que se tiene”, frase que usuarios en redes sociales vincularon inmediatamente con la relación de Ángela Aguilar. Para muchos, este mensaje fue una señal de que algo no estaría bien entre la pareja.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han respondido a las versiones o a la supuesta indirecta.

¿Qué pasará con Christian Nodal si se separa de Ángela Aguilar?

Como bien es sabido existe el rumor de que Nodal habría firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse con la hija de Pepe Aguilar en el que se comprometía a que el matrimonio durara mínimo 3 años y sin infidelidades. En caso contrario, el intérprete de Los besos que te di tendría que pagar una indemnización de 12 millones de dólares.

No obstante, trascendió que para evitar que los Aguilar toquen la fortuna de Christian Nodal, su padre, don Jaime González, se habría convertido en el dueño del nombre de su hijo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por 10 años, de tal manera que es él quien controla las finanzas de Nodal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.