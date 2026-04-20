Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a convertirse en tendencia, esta vez, por una posible ruptura definitiva. Esta situación sacó a la luz una posible estrategia económica que Nodal habría tomado medidas para blindar su fortuna, en caso de separación.

Y, como hasta el momento ni Nodal ni Ángela Aguilar han dado declaraciones al respecto, las redes sociales ya se encargaron de viralizar rumores de las posibles causas de la separación, por ejemplo, una infidelidad por parte del intérpete de ‘Los besos que te di’ o la estrategia que usó el cantante para proteger su dinero tras la boda con la hija de Pepe Aguilar. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Christian Nodal tomó decisión clave tras casarse con Ángela Aguilar para cuidar su fortuna

De acuerdo con reportes recientes, Christian Nodal habría implementado un esquema para proteger su dinero tras formalizar su relación con Ángela Aguilar. Aunque no se han revelado todos los detalles, se habla de una estrategia legal y financiera que busca evitar riesgos en caso de cualquier eventualidad en su vida personal; por ejemplo, un contrato prenupcial.

@marcetorres1 Dicen que el amor no dura para siempre… pero los registros de marca sí pueden revelar cómo se acomoda un patrimonio después del matrimonio. Revisando el portafolio marcario de “Christian Nodal”, encontré algo interesante: varias clases que antes aparecían a nombre de Cristian Nodal y su papá, después comenzaron a aparecer exclusivamente a nombre del padre. #TeExplicoLegalmente #ChristianNodal #AngelaAguilar #PropiedadIntelectual ♬ sonido original - MarceTorres/TeExplicoLegalment

Algunos rumores aseguran que Pepe Aguilar habría consentido el matrimonio con la condición de que Nodal firmara un contrato en el que se comprometía a que el matrimonio durara mínimo tres años y, en caso de infidelidad, el cantante pagaría una suma de 12 millones de dólares a Ángela.

Aunque esto no se confirmó, sí se sabe que el famoso tomó ciertas medidas legales que protegen su patrimonio justo después de su boda con Ángela Aguilar. Pero, ¿en qué consisten estas medidas?

De acuerdo con la abogada y defensora digital, Marcela Torres, la estrategia que siguió Christian Nodal fue la siguiente:

Según la abogada, en documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tras su matrimonio con Ángela Aguilar en 2024, Christian Nodal realizó cambios en varias de sus marcas. Anteriormente, aparecían a nombre de Jaime González Terrazas (padre de Nodal) y Christian Jesús González Nodal.

Sin embargo, tras la boda con la hija de Pepe Aguilar, el cantante renovó su propiedad y, varias de sus marcas, aparecen ya únicamente a nombre de su padre.

En redes sociales, los internautas también señalan que el famoso pudo haber tomado esta decisión principalmente para blindarse ante la demanda de su expareja Cazzu por la pensión alimenticia para Inti, la pequeña hija de ambos.

Crecen rumores de una posible ruptura entre Nodal y Ángela Aguilar

A la par de la revelación de estas decisiones financieras, han comenzado a circular versiones sobre una posible crisis entre Nodal y Ángela Aguilar. Medios de comunicación señalan rumores acerca de que la pareja ya no vive en la misma casa.

Incluso, publicaciones recientes de Pepe Aguilar han avivado las especulaciones, aunque sin confirmar directamente una separación. ¿Será que se acabó el amor entre Nodal y Ángela Aguilar?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.