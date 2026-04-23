El intérprete de "Adiós amor", cantó una canción de dólidos | Christian Nodal | IG

Tras semanas de rumores sobre el presunto divorcio de Ángela Aguilar, la noche del miércoles 22 de abril reapareció en los escenarios Christian Nodal con una sonrisa en el rostro y su anillo de casado.

Fue durante la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes que el intérprete de Adiós Amor volvió a la escena pública luego de la presentación de su nuevo sencillo y video Vals, el cual provocó toda la controversia y que crecieran los señalamientos de una presunta infidelidad con una modelo.

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Ángela Aguilar no lo acompañó

Hasta antes de los rumores de separación, la menor de la dinastía Aguilar acompañaba a su esposo en la mayoría de sus presentaciones; sin embargo, en esta ocasión la también cantante no apareció, aunque fanáticos aseguran que Nodal sí llevaba consigo el anillo de casado.

Pese a que llevaba la alianza, en redes sociales se avivó la controversia, ya que muchos recordaron que el año pasado en ese mismo escenario sí apareció Ángela y cantaron a dúo.

Nodal canta “Vete ya” de Valentín Elizalde y levanta sospechas

En medio del espectáculo y la ausencia de su esposa, Nodal interpretó Vete ya, una de las canciones más famosas de Valentín Elizalde, pero que, a decir verdad, ha integrado en conciertos anteriores.

La elección de la canción, obviamente, se volvió tendencia en redes sociales debido a que tiene frases como: “Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar“, ” es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos esperando a atacar” o “nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación si no hay amor”.

Ese no fue el único momento polémico, sino que decidió cantar por primera vez en vivo su sencillo Vals, el cual se encuentra en controversia constante debido a que muchos señalan que la protagonista del video se parece más a su ex Cazzu que a Ángela, a quien estaría dedicada la canción.

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