OFICIAL: Cosas que no podrás ingresar al Zócalo de la CDMX para el concierto de Shakira

¿Shakira en el Zócalo? Aunque parece imposible de creer, luego del éxito rotundo de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour 2025’, la famosa barranquillera sorprendió a sus fans en México con un concierto totalmente gratuito, a manera de agradecimiento por el cariño que le han demostrado a lo largo de más de tres décadas.

Si ya estás listo para disfrutar del concierto gratis de Shakira en la CDMX, te contamos cuáles son esas cosas prohibidas con las que no podrás ingresar al evento.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en el Zócalo?

A través de sus redes sociales, la colombiana confirmó la noticia de que dará un concierto totalmente gratis en el Zócalo capitalino. Se trata de un magno evento que seguramente atraerá a miles de mexicanos, pues se trata de una de las artistas latinas más populares del momento.

De acuerdo con lo informado por la intérprete de ‘Soltera’, el concierto que dará en la CDMX comenzará a partir de las 20:00 horas y se prevé que dure más de 2 horas y, se espera que convoque a unas 300 mil personas.

¿Cuáles son los objetos que no puedes llevar al concierto de Shakira en el Zócalo?

Si estás pensando en ir al concierto más esperado en el Zócalo capitalino, te recomendamos que tomes precauciones que consideres que habrá vigilancia por parte del gobierno de la CDMX, por lo que habrá ciertos objetos con los que no se permitirá el ingreso al primer cuadro del Centro Histórico.

¡Aguas! Estos son los objetos con los que no podrás ingresar al Zócalo, durante el concierto de Shakira:

Bebidas alcohólicas

Botellas de vidrio o metal

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Hieleras

Latas

Aerosoles

Pirotecnia

Sillas

Mascotas

Recomendaciones para Shakira en el Zócalo

Sin embargo, sí existen algunas recomendaciones para que cuides de tu salud y bienestar durante el concierto de Shakira. Por ejemplo, no olvides aplicar bloqueador solar, identifica las rutas de evacuación antes de ingresar.

También recuerda mantener tu bolsa o mochila siempre a la vista y sujeta en la parte frontal. Evita traer todo el tiempo el celular en la mano y no lleves tarjetas de crédito o demasiado dinero en efectivo.

