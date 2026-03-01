Ver EN VIVO el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX; horarios y detalles

El aullido de la Loba está a punto de escucharse en el Zócalo de la CDMX. Este domingo 1 de marzo, Shakira se presentará totalmente gratis en un concierto masivo que promete ser icónico.

¿Qué canciones cantará? Es probable que la barranquillera deleite a su público con un concierto igual de espectacular que los que dio en el Estadio GNP en la Ciudad de México (CDMX). Pero, si no tuviste la oportunidad de ir al Zócalo, no te preocupes, porque podrás ver EN VIVO el concierto de Shakira desde la comodidad de tu casa.

Shakira vs Shakira: ¿Podrá la colombiana romper su propio récord en el Zócalo de CDMX?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en CDMX?

De acuerdo con lo informado por el gobierno de la CDMX, se espera que el concierto de Shakira en la Plancha del Zócalo comience, en punto de las 20:00 horas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Soltera compartió imágenes del Zócalo capitalino y se dijo estar muy emocionada por la presencia de campistas en el Centro Histórico.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo”, escribió Shakira.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV — Shakira (@shakira) March 1, 2026

¿Dónde ver la transmisión en vivo del concierto de Shakira en el Zócalo?

Si prefieres evitar las aglomeraciones o los traslados largos, no te preocupes, porque podrás seguir el concierto de Shakira en el Zócalo desde estas plataformas digitales oficiales:

Canal de YouTube

Canal de YouTube de Capital 21

de Capital 21 Facebook Live de la Jefatura de Gobierno

Prepara las palomitas y tu bebida favorita, porque la transmisión en vivo del concierto de Shakira en la CDMX empezará también en punto de las 20:00 horas. ¿Con cuál de sus éxitos te imaginas que abrirá su presentación gratis la famosa colombiana?

¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto de Shakira en la CDMX?

Si no logras entrar al primer cuadro del Centro Histórico, no te desanimes, porque hay otras opciones para disfrutar del concierto de Shakira en el Zócalo Shakira en el Zócalo. Lo único que tienes que hacer es encontrar una de las pantallas gigantes que se instalarán en puntos estratégicos de la CDMX. En adn Noticias, te decimos dónde encontrarlas:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

Recuerda que el acceso será completamente libre; sin embargo, dependerá del aforo disponible en cada punto.

Lista de cosas que no debes llevar al concierto de Shakira en la CDMX

Si piensas asiste a ver la transmisión en vivo en cualquiera de los puntos donde habrá pantallas gigantes, es importante que tomes en cuenta que el gobierno de la CDMX colocará vigilancia, por lo que habrá ciertos objetos con los que no se permitiá el ingreso.

Bebidas alcohólicas

Botellas de vidrio o metal

Bolsas voluminosas

Objetos punzocortantes

Hieleras

Latas

Aerosoles

Pirotecnia

Sillas

Mascotas

También recuerda mantener siempre a la vista tu bolsa o mochila pequeña y guardar tu celular. No lleves tarjetas de crédito ni mucho dinero en efectivo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.