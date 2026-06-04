La película “Mortal Kombat II” logró conquistar a los fanáticos de esta icónica franquicia de videojuegos, y prueba de ello son los más de 125 millones de dólares que recaudó en taquilla.

Como se ha vuelto costumbre en la industria cinematográfica, el siguiente paso es el estreno en plataformas de streaming, y aunque la fecha parecía lejana, hay excelentes noticias para los fanáticos que quieran ver por primera vez la cinta, o que bien quieran revivir la experiencia, ahora desde la comodidad de su hogar.

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¿En qué plataforma de streaming se estrenará Mortal Kombat 2?

De acuerdo con información proporcionada por la distribuidora de la propia película, “Mortal Kombat 2” llegará a plataformas de streaming para renta y compra el próximo 9 de junio.

En este primer lanzamiento digital, la película solo estará disponible en plataformas de compra y venta de películas, como es el caso de Apple TV y Prime Video. De momento, se desconocen detalles sobre la incorporación de “Mortal Kombat 2” al catálogo gratuito de alguna plataforma de streaming, pero debido a que su antecesora formó parte de HBO Max, esta segunda parte podría aterrizar en dicha plataforma.

¿Qué esperar de esta secuela? Personajes y nuevos combates

La segunda parte de la adaptación cinematográfica de “Mortal Kombat” recibieron esta película con buenos comentarios, destacando la temática de batallas interdimensionales a lo largo de la cinta.

En esta nueva entrega, los personajes de la icónica saga de peleas tendrán que pelear con valentía para detener el régimen del oscuro emperador Shao Kahn, que amenaza la paz de todo el planeta.

Estos son los personajes que protagonizan esta nueva entrega, cargada de más acción y las peleas que tanto se han ganado el corazón de los fanáticos:

Johnny Cage : En la saga , es un actor y experto en artes marciales, y es gracias a esas virtudes que se une al equipo que defenderá a la Tierra de Shao Kahn.

: En la , es un actor y experto en artes marciales, y es gracias a esas virtudes que se une al equipo que defenderá a la Tierra de Shao Kahn. Kitana : es la princesa de Edenia, pero también es un personaje clave para frenar los planes Outworld.

: es la princesa de Edenia, pero también es un personaje clave para frenar los planes Outworld. Liu Kang : Es el campeón defensor de la Tierra.

: Es el campeón defensor de la Tierra. Shao Kahn : Es el malvado emperador de Outworld.

: Es el malvado emperador de Outworld. Baraka : Señor de la guerra Tarkatano, y se caracteriza por las afiladas cuchillas que utiliza.

: Señor de la guerra Tarkatano, y se caracteriza por las afiladas cuchillas que utiliza. Lord Raiden : Dios del Trueno y protector de la Tierra.

: Dios del Trueno y protector de la Tierra. Jade : Se trata de una letal guerrera, lo que le ha valido el título de ser uno de los personajes favoritos de la franquicia.

: Se trata de una letal guerrera, lo que le ha valido el título de ser uno de los personajes favoritos de la franquicia. Sonya Blade : Es una de las principales guerreras defensoras de la Tierra.

: Es una de las principales guerreras defensoras de la Tierra. Quan Chi : Se trata de un siniestro hechicero aliado de las fuerzas oscuras.

: Se trata de un siniestro hechicero aliado de las fuerzas oscuras. Cole Young : Se trata de un personaje original creado para la adaptación cinematográfica de “Mortal Kombat”.

: Se trata de un personaje original creado para la adaptación cinematográfica de “Mortal Kombat”. Jackson “Jax” Briggs: Luchador con brazos cibernéticos.

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