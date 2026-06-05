El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles.

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo murió el actor James Handy?

A su llegada al domicilio, agentes de la policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto.

El atacante, que vivía en el domicilio del artista, está acusado de asesinato y encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

📌 Veteran actor James Handy has died at his home in Los Angeles after a fatal stabbing



The actor’s girlfriend’s son, Michael Gledhill, 44, has been arrested and charged on suspicion of murder.



According to the police statement, a 911 caller said: “I am the son of man, I just… pic.twitter.com/Luf62WqyrB — Context 360 (@NewsContext360) June 5, 2026

¿En qué películas salía James Handy?

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de ‘Jumanji’ y ‘Top Gun: Maverick’, participó en títulos como ‘NYPD Blue’ (‘Policías de Nueva York’), ‘Criminal Minds’ (‘Mentes criminales’), ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Ley y Orden’ (‘Law & Order’), y otras series y producciones de televisión.

¿Dónde ver la ‘La ley y el orden’?

Las plataformas principales donde puedes encontrarla son:

Disney+

Prime Video

Netflix

Apple TV

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.