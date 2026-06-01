Taylor Swift lanzará canción para “Toy Story 5”: “I knew it, I knew you”

Las sorpresas no dejan de llegar a “Toy Story 5”, pues después de confirmarse que Bad Bunny dará voz a uno de los personajes de la cinta, hoy se confirmó que Taylor Swift también formará parte de este proyecto, creando una de las canciones de la banda sonora de la cinta.

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¿Cuándo se estrenará la canción de Taylor Swift para “Toy Story 5”?

A través de sus redes sociales, la estrella pop compartió que el próximo 5 de junio lanzará la canción “I knew it, I knew you”, que formará parte de la quinta entrega de la querida saga creada por Disney y Pixar.

“Siempre he soñado con llegar a escribir para estos personajes que he amado desde que una niña de cinco años viendo la primera película de Toy Story”, compartió Swift a través de una publicación en X.

La cantante añadió que quedó “enamorada” de “Toy Story 5” desde que vio las primeras proyecciones de la cinta en su etapa inicial, por lo que escribió la canción en cuanto llegó a casa.

“A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?”, añadió Taylor Swift.

De acuerdo con la publicación de la estrella, esta canción contará con tres versiones: la canción original, una versión acústica y una versión en piano, todas interpretadas por Taylor Swift.

La canción “I knew it, I knew you” ya está disponible para pre-guardarse en plataformas de streaming.

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

¿Cuándo se estrena “Toy Story 5”?

“Toy Story 5”, la quinta entrega de las aventuras de Woody, Buzz Lightyear, Señor Cara de Papa, Rex y todos los personajes entrañables de la saga llegará a cines de México el próximo 18 de junio de 2025.

Esta quinta entrega llegará a la pantalla grande seis años después del estreno de “Toy Story 4”, lanzada en 2019, y 16 años después del lanzamiento de “Toy Story 3”, cinta que originalmente parecía darle cierre a esta popular franquicia que comenzó en la década de los 90.

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