Este sábado 18 de abril la CDMX se pone de manteles largos con una agenda que va desde la ópera más elegante en el Zócalo hasta el perreo electrónico en el Metropólitan.

Este sábado 18 de abril la CDMX se pone de manteles largos con una agenda que va desde la ópera más elegante en el Zócalo hasta el perreo electrónico en el Metropólitan. | angelesazulesmx y andreabocelliofficial | Instagram

La CDMX se prepara para un sábado lleno de música con una cartelera que mezcla ópera, pop, electrónica y espectáculos familiares. Los conciertos de este 18 de abril convierten a la capital en un escenario abierto con opciones en recintos icónicos y espacios públicos.

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Desde el Zócalo hasta el Auditorio Nacional, miles podrán disfrutar de artistas internacionales y propuestas locales.

¿Qué concierto habrá hoy en el Zócalo y alcaldías?

El evento principal será el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino a las 19:00 horas. El tenor italiano llega con su Romanza World Tour, acompañado por Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules.

Autoridades recomiendan llegar temprano y usar transporte público por cierres viales.

Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Raphael encabeza la agenda en el Auditorio Nacional con un show programado a las 20:00 horas.

Lista de conciertos en el Estadio GNP hoy

El Estadio GNP no tendrá conciertos este sábado, pero se mantiene en expectativa por próximos eventos como The Weeknd. La pausa forma parte de la rotación logística de grandes giras.

¿Qué concierto habrá en la Arena México y Arena CDMX?

La Arena CDMX ofrecerá el show Hot Wheels Monster Trucks Live con funciones a las 12:00 y 21:00 horas. Aunque no es musical, destaca por su producción.

En el Teatro Metropólitan, María Daniela y Su Sonido Lasser presentarán un espectáculo de electro-pop. Además, The Flaming Lips tocarán en el Pabellón Oeste, ampliando la oferta alternativa.

Otros eventos y cartelera en teatros

Kudai se presentará en el Auditorio BB, mientras que el Teatro Xola ofrecerá Interestelar con orquesta en vivo. La Cineteca Nacional proyectará The Black Parade al aire libre.

¿Cómo pedir un reembolso de un concierto?

En caso de cancelación, Ticketmaster procesa reembolsos automáticos si el evento no se realiza. Para fechas pospuestas, el usuario debe solicitarlo antes del nuevo día programado.

Superboletos requiere contacto vía correo electrónico con comprobantes.